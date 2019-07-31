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РИА Новости

Трамп прокомментировал решение суда отклонить иск Демпартии США к России

Вчера, 05:28
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал крупным событием решение американского суда отклонить иск Национального комитета Демократической партии США (НКДП), связанный с предполагаемым "вмешательством" России в американские выборы в 2016 году.
"Ух ты! Федеральный судья в южном округе Нью-Йорка полностью отклонил иск НКДП против нашей исторической президентской кампании 2016 года... Это действительно большое событие, особенно учитывая, что оно идет от очень уважаемого судьи, назначенного (бывшим) президентом (Биллом) Клинтоном. Охота на ведьм походит к концу!" - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.
Президент США Дональд Трамп
15 июня, 08:00
Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
Ранее сообщалось, что суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли власти РФ, ГРУ и предвыборный штаб Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года.
Не дожидаясь результатов расследования Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) в апреле 2018 года подал в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и утверждениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения Трампа.
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Роберт Мюллер
24 марта, 08:00
"Русское расследование" в США закончилось. Стартует Украингейт
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Дональд ТрампДемократическая партия СШАРоссияСШАВ мире
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