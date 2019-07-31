Елена Малышева пригрозила интернет-мошенникам "божьей карой"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева предупредила своих телезрителей об интернет-мошенниках, которые незаконно используют ее имя.
"Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им — мошенники! Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Но помните: "Не укради" — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее", — сообщила Малышева в Instagram.
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на такой пост. Так, одна из подписчиц заявила, что не верит не только мошенникам, но и самой телеведущей.
Между тем другая женщина сообщила, что уже сталкивались с потенциальными мошенниками, которые представлялись специалистами клиники Малышевой, однако не повелась на их обман.
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