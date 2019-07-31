Елена Малышева пригрозила интернет-мошенникам "божьей карой"

"Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им — мошенники! Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Но помните: "Не укради" — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее", — сообщила Малышева в Instagram .