В пригороде Дамаска восстановили молокозавод

ДАМАСК, 31 июл - РИА Новости. Расположенный в пригороде Дамаска завод компании Hawa Al Sham по производству молочных продуктов восстановлен и возвращается к довоенным объемам производства, рассказал журналистам директор предприятия.

Завод расположен в небольшом городе Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.

"Мы производим широкий спектр молочных продуктов. Сметана, творог, йогурт, кефир и многое другое. Могу с уверенностью сказать, что мы единственное в стране производство молочных продуктов с таким широким ассортиментом", - сказал журналистам директор предприятия Барек Альяфи.

Он отметил, что выпуск продукции сейчас идет в круглосуточном режиме, в три смены, в каждую из которых выходят по 75 сотрудников.

По словам заместителя директора предприятия Аммара Втаеха, во время войны многие работавшие здесь специалисты уехали. Сейчас коллектив приходится собирать заново. Работа считается престижной, в том числе и благодаря высокому по местным меркам заработку.

"Экономических санкций не боимся, государство помогло закупить нам современное оборудование, что позволило снизить нам цены на нашу продукцию, в первую очередь на молоко", - подчеркнул Втаех.

Пока завод работает только на внутренний рынок, но в планах руководства налаживание поставок в Ливан и Ирак.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.