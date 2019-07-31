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РИА Новости
Война в Сирии

В пригороде Дамаска восстановили молокозавод

Вчера, 05:09
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск. Архивное фото
Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 31 июл - РИА Новости. Расположенный в пригороде Дамаска завод компании Hawa Al Sham по производству молочных продуктов восстановлен и возвращается к довоенным объемам производства, рассказал журналистам директор предприятия.
Завод расположен в небольшом городе Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.
"Мы производим широкий спектр молочных продуктов. Сметана, творог, йогурт, кефир и многое другое. Могу с уверенностью сказать, что мы единственное в стране производство молочных продуктов с таким широким ассортиментом", - сказал журналистам директор предприятия Барек Альяфи.
Он отметил, что выпуск продукции сейчас идет в круглосуточном режиме, в три смены, в каждую из которых выходят по 75 сотрудников.
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По словам заместителя директора предприятия Аммара Втаеха, во время войны многие работавшие здесь специалисты уехали. Сейчас коллектив приходится собирать заново. Работа считается престижной, в том числе и благодаря высокому по местным меркам заработку.
"Экономических санкций не боимся, государство помогло закупить нам современное оборудование, что позволило снизить нам цены на нашу продукцию, в первую очередь на молоко", - подчеркнул Втаех.
Пока завод работает только на внутренний рынок, но в планах руководства налаживание поставок в Ливан и Ирак.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииДамаск (мухафаза)Сирия
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