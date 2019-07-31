В Южной Корее назвали тип ракет, выпущенных КНДР

ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. КНДР испытала в среду ракеты такого же типа, как и шесть дней назад, заявил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
"Сегодняшние северокорейские ракеты были аналогичны баллистическим ракетам, пуски которых состоялись 25 июля", - приводит заявление комитета информационное агентство Ренхап.
26 июля, 06:50Трамп заступился за Северную Корею после пуска ракет
Ранее военные Южной Кореи заявляли, что новые ракеты отличались более низкой высотой полета, чем две ракеты, испытанные 25 июля.
Южнокорейские военные зафиксировали в 5:06 и 5:27 по местному времени (соответственно 23:06 и 23:27 мск вторника) пуск двух баллистических ракет малого радиуса действия в море у города Вонсан в северо-восточном направлении.
В самой Северной Корее о новых пусках ракет пока ничего не сообщается.
Пхеньян 25 июля также испытал две управляемые ракеты малого радиуса действия после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений.
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио SputnikБез пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.