В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в группу демонстрантов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Неизвестные в Гонконге запустили в группу демонстрантов зажженный фейерверк, шесть человек пострадали, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Как отмечается, инцидент произошел ранним утром в среду. Несколько сотен человек окружили полицейский участок на северо-западе города. Неожиданно из проезжавшей мимо машины в демонстрантов бросили зажженный фейерверк. В результате шесть человек пострадали, из них пятеро госпитализированы.
11 июня, 08:00Кому грозит миллион протестующих на улицах Гонконга
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными.