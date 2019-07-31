В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в группу демонстрантов

Как отмечается, инцидент произошел ранним утром в среду. Несколько сотен человек окружили полицейский участок на северо-западе города. Неожиданно из проезжавшей мимо машины в демонстрантов бросили зажженный фейерверк. В результате шесть человек пострадали, из них пятеро госпитализированы.