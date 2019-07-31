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РИА Новости

В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в группу демонстрантов

Вчера, 05:04
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© REUTERS / Tyrone SiuПротесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Неизвестные в Гонконге запустили в группу демонстрантов зажженный фейерверк, шесть человек пострадали, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Как отмечается, инцидент произошел ранним утром в среду. Несколько сотен человек окружили полицейский участок на северо-западе города. Неожиданно из проезжавшей мимо машины в демонстрантов бросили зажженный фейерверк. В результате шесть человек пострадали, из них пятеро госпитализированы.
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