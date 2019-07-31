Задержанный глава угрозыска Приморья расследовал дело "приморских партизан"

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Начальник управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрей Миляев возглавлял оперативно-розыскную часть №4 в период, когда она занималась делом "приморских партизан".

СК ранее сообщил, что на Миляева возбуждено дело по статье "злоупотребление полномочиями". У полицейского дома при обыске нашли миллион рублей. Во вторник суд арестовал его на два месяца.

Согласно биографии Миляева на сайте регионального УМВД, к 2008 году он дослужился до начальника оперативно-розыскной части №4 по линии уголовного розыска УВД по Приморскому краю. В 2013 году он занял должность начальника управления уголовного розыска.

ОРЧ-4 в 2009-2010 годах занималась расследованием дела в отношении банды так называемых "приморских партизан". Банда "приморских партизан" получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

По итогам длительного судебного процесса - дело рассматривалось трижды - краевой суд назначил "партизанам" от восьми до 25 лет в колониях строгого режима. Три фигуранта так и не признали вину, остальные двое сослались на 51-ю статью Конституции ("никто не обязан свидетельствовать против себя самого").