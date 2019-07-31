Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Канадская авиакомпания Air Canada продлила отмену полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года.
"Учитывая неопределенность, касающуюся сроков регулятивного разрешения для возвращения к использованию Boeing 737 MAX, мы переносим Boeing 737 MAX из нашего графика на 8 января 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.
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Отмечается, что такое решение Air Canada приняла в соответствии с уведомлением министерства транспорта страны. Всего у компании 24 самолета Boeing 737 MAX.
Канада в марте вслед за рядом других стран временно запретила полеты Boeing 737 MAX над территорией страны после крушения самолета этой модели в Эфиопии.
Утром 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян.
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