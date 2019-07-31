Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Канадская авиакомпания Air Canada продлила отмену полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года.

"Учитывая неопределенность, касающуюся сроков регулятивного разрешения для возвращения к использованию Boeing 737 MAX, мы переносим Boeing 737 MAX из нашего графика на 8 января 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Отмечается, что такое решение Air Canada приняла в соответствии с уведомлением министерства транспорта страны. Всего у компании 24 самолета Boeing 737 MAX.

Канада в марте вслед за рядом других стран временно запретила полеты Boeing 737 MAX над территорией страны после крушения самолета этой модели в Эфиопии.