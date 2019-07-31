Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T04:49Z
https://ria.ru/20190731/1557027471.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153270/99/1532709916_0:395:4752:3068_1036x0_80_0_0_38aab94439b6e18408bad678b86dee58.jpg
РИА Новости

Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX

Вчера, 04:49
1106
CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704QСамолет Boeing 737-8 MAX. Архивное фото
Самолет Boeing 737-8 MAX. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704Q
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Канадская авиакомпания Air Canada продлила отмену полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года.
"Учитывая неопределенность, касающуюся сроков регулятивного разрешения для возвращения к использованию Boeing 737 MAX, мы переносим Boeing 737 MAX из нашего графика на 8 января 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.
Место крушения пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии
21 марта, 08:00
Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей
Отмечается, что такое решение Air Canada приняла в соответствии с уведомлением министерства транспорта страны. Всего у компании 24 самолета Boeing 737 MAX.
Канада в марте вслед за рядом других стран временно запретила полеты Boeing 737 MAX над территорией страны после крушения самолета этой модели в Эфиопии.
Утром 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян.
Самолет Boeing 737 Max
16 марта, 08:00
Последний рейс. Пассажирские самолеты, падавшие чаще других
411100
Обсудить 0
Air CanadaBoeing 737The Boeing CompanyКанадаСШАВ мире
Рекомендуем
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
РИА
Новости
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Лента
новостей
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Кадр из сериала Игра престолов
"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
Лента новостейМолния