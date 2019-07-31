В Greenpeace заявили о недопуске сотрудников на территорию "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Сотрудников Greenpeace, которые будут сопровождать процесс перевозки и выпуска третьей партии косаток из "китовой тюрьмы", по предварительным данным, не пустят на территорию базы отловщиков, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace Оганес Таргулян, который будет присутствовать при выпуске.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Третий этап операции начнется 1 августа. Сообщалось, что в ходе него Greenpeace выступит в роли независимого наблюдателя и сможет на месте следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска животных.

"По последней информации, нас не хотят пускать на саму базу. Мы ведем переговоры. Может, удастся договориться, чтобы впустили хотя бы одного человека", - сказал собеседник.

По его словам, ВНИРО сообщил Greenpeace, что институт не контролирует территорию базы, она частная. Предполагается, что сотрудники Greenpeace поедут за машинами с косатками, когда те покинут территорию "китовой тюрьмы".

Таргулян также отметил, что, вероятно, завтра повезут к месту выпуска трех косаток.

"Общественность и команда (океанолога Жан-Мишеля) Кусто считает, что надо выпускать всех пятерых оставшихся косаток вместе. Но, по всей видимости, будет только три косатки", - отметил собеседник.

Комментариями компаний-отловщиков и ВНИРО РИА Новости пока не располагает.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.