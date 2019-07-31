В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин), говорится в заявлении властей города.

Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.

Отмечается, что в результате находившиеся в бассейне посетители получили множество ушибов, так как практически все были в спасательных жилетах или со спасательными кругами и не смогли сгруппироваться. Под напором воды люди натыкались друг на друга и отлетали в стенки бассейна.

Предварительное расследование показало, что причиной инцидента стала подача слишком большого напора воды в генератор волн.