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РИА Новости

В конгрессе США призвали начать расследование для импичмента Трампа

Вчера, 04:23
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США демократ Элиот Энгел призвал палату начать расследование для импичмента президента Дональда Трампа в связи с его предполагаемым препятствованием правосудию в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
"Президент злоупотребил своими полномочиями в попытке сорвать законное расследование по поводу причастности России к его кампании... Американцы хотят и заслуживают правды. Показания Мюллера предоставили полноценные свидетельства того, что президент препятствовал осуществлению правосудия, и я думаю, что палата представителей должна начать официальное расследование для импичмента", - сообщается в заявлении Энгела.
Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования, и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
Дональд Трамп
22 апреля, 08:00
Америка обдумывает импичмент Трампу: почему это хорошо
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Дональд ТрампПалата представителей СШАСШАВ мире
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