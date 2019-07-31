В конгрессе США призвали начать расследование для импичмента Трампа

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США демократ Элиот Энгел призвал палату начать расследование для импичмента президента Дональда Трампа в связи с его предполагаемым препятствованием правосудию в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Президент злоупотребил своими полномочиями в попытке сорвать законное расследование по поводу причастности России к его кампании... Американцы хотят и заслуживают правды. Показания Мюллера предоставили полноценные свидетельства того, что президент препятствовал осуществлению правосудия, и я думаю, что палата представителей должна начать официальное расследование для импичмента", - сообщается в заявлении Энгела.

Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.