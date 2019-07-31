Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

"ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте (18-44 года) выходит на одно из первых мест в структуре смертности населения (2018 год). От ВИЧ-инфекции в данном возрасте (без случаев смерти от внешних причин) умирает больше (15,8%), чем от злокачественных новообразований (13,1%), заболеваний органов дыхания (5,4%), пищеварения (14,9%) и нервной системы (3,6%), ишемической болезни сердца (8,4%), цереброваскулярных болезней (5,1%), туберкулеза (3,3%)", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России

Как отмечается в докладе, более 76% умерших от ВИЧ в 2018 году это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Всего от ВИЧ-инфекции в прошлом году умерли 20,5 тысяч человек, уточняется в докладе.