Опрос показал, о каких автомобилях мечтают россияне

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россияне выбирают себе автомобили седан или универсал, хотя хотели бы ездить на внедорожниках или кроссоверах, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Эксперты "Авито" провели опрос более двух тысяч пользователей сервиса по электронной почте в конце июня-начале июля. "Согласно результатам опроса, у 75% россиян есть автомобиль. Среди мужчин эта доля составляет 80%, а среди женщин чуть меньше - 61%. Еще 22% респондентов планируют приобрести автомобиль в ближайшее время", - сообщили в компании. В свою очередь 16% опрошенных не могут позволить себе покупку транспорта из-за недостатка средств.

Самыми популярными типами кузова являются седан и универсал, 49% респондентов обладают автомобилями такого типа. На втором месте по популярности - внедорожник и кроссовер (24%), хетчбэками владеют 20% опрошенных. Каждый пятый респондент владеет отечественным автомобилем.

Кроме того, эксперты "Авито" выяснили, на каких автомобилях хотели бы ездить россияне.

"Большинство мужчин (24%) готовы потратить на автомобиль мечты более трех миллионов рублей, в то время как столько же женщин-водителей ограничивают себя в бюджете до 500 тысяч рублей. Однако в выборе типа кузова взгляды респондентов сходятся: внедорожник и кроссовер занимают первое место (45%), на втором месте остаются практичные седан и универсал (32%), на третьем - с большим отрывом - хэтчбек (11%)", - отметили в "Авито".

По мнению респондентов, мощность двигателя идеального автомобиля должна составлять 100-200 лошадиных сил - так считают 44% мужчин и 46% женщин. Сервис также отмечает: российские водители выбирают переднеприводный (66%) автомобиль с механической коробкой передач (56%), однако хотели бы ездить на внедорожнике 4х4 (60%) с коробкой-автоматом (65%).