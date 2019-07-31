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РИА Новости

Опрос показал, о каких автомобилях мечтают россияне

Вчера, 04:09
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© AFP 2019 / Robyn BeckАвтомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB10, за рулем которого мечтают прокатиться 57% опрошенных россиян. Архивное фото
Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB10, за рулем которого мечтают прокатиться 57% опрошенных россиян. Архивное фото
© AFP 2019 / Robyn Beck
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россияне выбирают себе автомобили седан или универсал, хотя хотели бы ездить на внедорожниках или кроссоверах, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
Эксперты "Авито" провели опрос более двух тысяч пользователей сервиса по электронной почте в конце июня-начале июля. "Согласно результатам опроса, у 75% россиян есть автомобиль. Среди мужчин эта доля составляет 80%, а среди женщин чуть меньше - 61%. Еще 22% респондентов планируют приобрести автомобиль в ближайшее время", - сообщили в компании. В свою очередь 16% опрошенных не могут позволить себе покупку транспорта из-за недостатка средств.
Самыми популярными типами кузова являются седан и универсал, 49% респондентов обладают автомобилями такого типа. На втором месте по популярности - внедорожник и кроссовер (24%), хетчбэками владеют 20% опрошенных. Каждый пятый респондент владеет отечественным автомобилем.
Кроме того, эксперты "Авито" выяснили, на каких автомобилях хотели бы ездить россияне.
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"Большинство мужчин (24%) готовы потратить на автомобиль мечты более трех миллионов рублей, в то время как столько же женщин-водителей ограничивают себя в бюджете до 500 тысяч рублей. Однако в выборе типа кузова взгляды респондентов сходятся: внедорожник и кроссовер занимают первое место (45%), на втором месте остаются практичные седан и универсал (32%), на третьем - с большим отрывом - хэтчбек (11%)", - отметили в "Авито".
По мнению респондентов, мощность двигателя идеального автомобиля должна составлять 100-200 лошадиных сил - так считают 44% мужчин и 46% женщин. Сервис также отмечает: российские водители выбирают переднеприводный (66%) автомобиль с механической коробкой передач (56%), однако хотели бы ездить на внедорожнике 4х4 (60%) с коробкой-автоматом (65%).
"Интересно, что 57% опрошенных мечтают прокатиться за рулем автомобиля Aston Martin легендарного агента 007 - Джеймса Бонда. Еще 22% водителей хотят быть как Доминик Торетто из фильма "Форсаж" и ездить на скоростном Dodge Charger 1970 года выпуска", - добавили в "Авито". В свою очередь 6% респондентов видят себя за рулем DeLorean из фильма "Назад в будущее".
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