Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T04:01Z
https://ria.ru/20190731/1557027156.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151764/35/1517643574_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_1ffe9c5d9587c76e7855f0354a75ec33.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, в каком случае дым от пожаров в Сибири накроет Москву

Вчера, 04:01
1853
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСмог в Москве. Архивное фото
Смог в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 июл – РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если туда придет антициклон, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году, режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
"Чтобы сибирские дымы донеслись до Москвы, достаточно антициклону завоевать Сибирь, и чтобы центр управления циркуляцией в нем расположился на севере Западной Сибири (в низовьях Оби и Иртыша)", - говорится в сообщении.
Похожая ситуация возникла в 2016 году, тогда виновником запаха гари в московском воздухе был антициклон, который пробрался на Полярный Урал, оторвавшись от отрога азорского антициклона, напомнили в ведомстве.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
29 июля, 19:30
В МЧС прокомментировали слова красноярского губернатора о тушении пожаров
Однако в ближайшую декаду этого не случится, успокоили москвичей синоптики. "В ближайшие 10-12 дней вероятность поступления задымленного сибирскими пожарами воздуха в центр Европейской части России, включая столицу, близка к нулю", - сообщили специалисты.
При этом не исключена вероятность появления в столице небольшой дымки от сибирских пожаров. "В циркуляцию сибирского циклона втягиваются пирогенные продукты лесных пожаров. Они, безусловно, оседают, вымываются в процессе переноса, но мельчайшие частицы могут удерживаться в атмосфере до нескольких недель и переноситься на тысячи километров", - уточнили в ведомстве.
Дымка над Москвой из пирогенных аэрозолей может возникнуть из-за того, что сначала смог из Сибири вынесет на Карское и Баренцево моря, а позже северные и северо-восточные потоки в нижней атмосфере могут "вернуть" их на материк.
"Воздух из северных районов страны будет поступать в Москву по крайней мере до начала новой недели", - сообщили синоптики.
Тушение пожаров в Якутии
30 июля, 08:00
"Жалко до слез!" К чему приведут крупнейшие лесные пожары в Сибири
110203
Обсудить 1
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуГидрометцентрМоскваСибирский ФОПроисшествия
Рекомендуем
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
РИА
Новости
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Лента
новостей
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Кадр из сериала Игра престолов
"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
Лента новостейМолния