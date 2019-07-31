Синоптики рассказали, в каком случае дым от пожаров в Сибири накроет Москву

ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 июл – РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если туда придет антициклон, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году, режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

"Чтобы сибирские дымы донеслись до Москвы, достаточно антициклону завоевать Сибирь, и чтобы центр управления циркуляцией в нем расположился на севере Западной Сибири (в низовьях Оби и Иртыша)", - говорится в сообщении.

Похожая ситуация возникла в 2016 году, тогда виновником запаха гари в московском воздухе был антициклон, который пробрался на Полярный Урал, оторвавшись от отрога азорского антициклона, напомнили в ведомстве.

Однако в ближайшую декаду этого не случится, успокоили москвичей синоптики. "В ближайшие 10-12 дней вероятность поступления задымленного сибирскими пожарами воздуха в центр Европейской части России, включая столицу, близка к нулю", - сообщили специалисты.

При этом не исключена вероятность появления в столице небольшой дымки от сибирских пожаров. "В циркуляцию сибирского циклона втягиваются пирогенные продукты лесных пожаров. Они, безусловно, оседают, вымываются в процессе переноса, но мельчайшие частицы могут удерживаться в атмосфере до нескольких недель и переноситься на тысячи километров", - уточнили в ведомстве.

Дымка над Москвой из пирогенных аэрозолей может возникнуть из-за того, что сначала смог из Сибири вынесет на Карское и Баренцево моря, а позже северные и северо-восточные потоки в нижней атмосфере могут "вернуть" их на материк.