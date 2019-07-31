Названы самые популярные части саги о Гарри Поттере среди россиян

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Одним из наиболее частых запросов российских зрителей фильмов о вселенной Гарри Поттера стало место жительства главного героя, также интерес у них вызывает тот факт, что противник "мальчика, который выжил", злодей Волан-де-Морт, не спрятал крестраж на территории РФ, об этом свидетельствуют данные аналитиков Mail.ru.

День рождения Гарри Поттера, главного героя серии романов английской писательницы Джоан Роулинг, отмечается, согласно сюжету, 31 июля. Автор магической саги также родилась в этот день. В 2019 году литературному персонажу исполнится 39 лет, а самой Роулинг - 54 года. Главным соперником волшебника на протяжении семи книг является темный маг Волан-де-Морт.

"Эксперты проанализировали самые популярные вопросы, которые задают российские пользователи о Гарри Поттере голосовому помощнику Марусе. Выяснилось, что чаще всего россияне хотят знать, где живет главный герой, какой актер сыграл Северуса Снейпа и какое заклинание Гарри использует против Дементоров. Самыми необычными вопросами к Марусе оказались "Что делать, если встретил Дементора?" и "Почему Волан-де-Морт не спрятал крестражи в России?" - рассказали РИА Новости в пресс-службе голосового помощника Mail.ru Group Маруся.