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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию придет тепло

Вчера, 03:44
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Москву. Архивное фото
Вид на Москву. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 июл - РИА Новости. Тепло и свежий воздух из Средиземноморья придут в Центральную Россию в конце грядущей недели, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.
"Решающую роль в преобразовании погоды и переноса в атмосфере над Центральной Россией сыграет только-только зарождающийся южно-европейский антициклон. Он принесет и тепло, и свежий воздух средиземноморского происхождения. Но только в конце следующей недели", - говорится в сообщении.
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