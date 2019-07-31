В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию придет тепло

ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 июл - РИА Новости. Тепло и свежий воздух из Средиземноморья придут в Центральную Россию в конце грядущей недели, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.

"Решающую роль в преобразовании погоды и переноса в атмосфере над Центральной Россией сыграет только-только зарождающийся южно-европейский антициклон. Он принесет и тепло, и свежий воздух средиземноморского происхождения. Но только в конце следующей недели", - говорится в сообщении.