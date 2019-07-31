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РИА Новости

Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России

Вчера, 03:41
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЮрий Лужков. Архивное фото
Юрий Лужков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, у которого есть фермерское производство и собственная пасека, рассказал о возможных причинах массовой гибели пчел в России: по его мнению, виной всему инсектициды, распыляемые на рапсовых полях.
Так Лужков прокомментировал данные Минсельхоза, свидетельствующие, что на 29 июля в 25 регионах России погибли 39,6 тысячи пчелосемей — 1,3 процента от их общего числа.
"Тема известная, давнишняя, за исключением того, что масштабы этого бедствия в этом году оказались просто угрожающими, невероятными", — сказал Лужков РИА Новости.
Он отметил, что это насекомое не терпит контактов с химией, однако они становятся вероятны, когда рядом с пасекой выращивают рапс. Эта культура нередко подвергается воздействию рапсовой блохи, после чего трудно ожидать сколь-либо значительного урожая, поэтому для борьбы с насекомым используются инсектициды, которые пагубно влияют не только на вредителей, но и на пчел.
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"Эта химия, которая идет против блохи рапсовой, равным образом начинает уничтожать и пчелу, потому что пчела — это тоже насекомое. <…> Поэтому если рядом находится поле с рапсом, то есть опасность, во-первых, появления этой блохи — это вещь, я бы сказал, повсеместно известная. И если там находится пасека, то после того как наши сельхозники начинают работать по этой блохе, то невольно или вольно, иногда просто из-за халатности они начинают губить пчел почти прицельным образом", — пояснил собеседник агентства.
Однако, по его словам, такие последствия все же можно предотвратить: не следует допускать пчел на обработанное поле в течение пяти дней. Но для этого, продолжил Лужков, нужно либо все это время не выпускать насекомых из ульев, либо увозить ульи подальше от поля — не менее чем на пять километров, на расстояние максимального лета пчела.
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"Итак, или пять дней взаперти, или увозить на пять километров. А на пять дней можно запереть пчелу? Нет, невозможно, это почти гибель пчел. Увезти? Но у нас пчеловоды — это в основном пенсионеры; особенно если у него 15-20 ульев, он практически не может без помощи их увезти. И потом, надо еще увезти туда, где все без этой химии. В основном получается беда", — сетует Лужков.
Еще одна проблема, подчеркнул он, заключается в том, что хозяева полей, которые по закону должны информировать пчеловодов о предстоящей обработке, как правило, этого не делают. Говоря о восстановлении потерянных пчелосемей, собеседник агентства обратил внимание на то, что на это потребуется довольно много времени. К тому же, добавил он, среди фермеров, потерявших пчел по таким причинам, будут и те, кто захочет оставить это дело.
"Допустим, кто-то продолжает; ему нужно купить семью, ульи еще остались, а семья стоит денег. Если у пенсионера есть эти деньги, он может еще раз попробовать. Большой пасеки он сделать не может — 5-10 семей, за очень большую сумму. <...> Но для того, чтобы снова вернуть пасеку в количестве 50 семей даже, ему нужно два-три года", — отметил собеседник агентства.
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Юрий ЛужковМоскваРоссияОбщество
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