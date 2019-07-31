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РИА Новости

В Южной Корее подтвердили сообщения о запуске КНДР баллистических ракет

Вчера, 03:28
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ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. КНДР в районе побережья Японского моря испытала в среду новые баллистические ракеты, но они были малого радиуса действия — к такому выводу пришли военные Южной Кореи, передает южнокорейское информационное агентство Ренхап.
"Наши вооруженные силы сегодня на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", — заявил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Архивная запись запуска КНДР ракет малой дальности в направлении Японского моря транслируется на вокзале в Сеуле. 10 марта 2016
Вчера, 01:46
Выпущенные в КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии
Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что ракеты преодолели расстояние от 240 до 330 километров. Максимальная высота их полета составила 30 километров.
В самой Северной Корее о новых пусках ракет пока ничего не сообщается.
Пхеньян 25 июля также испытал две управляемые ракеты малого радиуса действия после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений. По данным южнокорейских военных, ракеты именно такого типа КНДР испытала сейчас, при этом новые ракеты отличались более низкой высотой полета.
В связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности.
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Кванмэнсон (Яркая звезда)
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио Sputnik
Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
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Южная КореяКНДРВ мире
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