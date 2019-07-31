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РИА Новости

Опрос показал, сколько россиянок считают себя красивыми

Вчера, 03:20
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастницы конкурса красоты. Архивное фото
Участницы конкурса красоты. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Только 13% россиянок считают себя красивыми, зато умными - почти втрое больше, следует из результатов опроса Mail.ru, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, 13% российских женщин могут назвать себя красивыми, еще столько же считают свою внешность среднестатистической, а 19% выбрали вариант "обычная". Треть дам (31%) отметили свой ум, каждая пятая назвала себя интересной личностью.
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"На вопрос, чем в своей внешности девушки недовольны больше всего, треть (32%) отметили вес, 20% — зубы и еще 19% не нравится вся фигура. Что касается своих любимых черт, 24% ответили, что им нравится их рост, 23% гордятся своим силуэтом и 21% - волосами", - следует из результатов.
Также, выяснили исследователи, несмотря на то, что 20% женщин все же довольны своей внешностью, 13% опрошенных не выходят на улицу без макияжа.
Опрос проходил с 26 по 31 июня среди 14 419 пользователей проекта "Леди Mail.ru", возраст респондентов - 18-55 лет, география — Россия.
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