Опрос показал, сколько россиянок считают себя красивыми

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Только 13% россиянок считают себя красивыми, зато умными - почти втрое больше, следует из результатов опроса Mail.ru, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным опроса, 13% российских женщин могут назвать себя красивыми, еще столько же считают свою внешность среднестатистической, а 19% выбрали вариант "обычная". Треть дам (31%) отметили свой ум, каждая пятая назвала себя интересной личностью.

"На вопрос, чем в своей внешности девушки недовольны больше всего, треть (32%) отметили вес, 20% — зубы и еще 19% не нравится вся фигура. Что касается своих любимых черт, 24% ответили, что им нравится их рост, 23% гордятся своим силуэтом и 21% - волосами", - следует из результатов.

Также, выяснили исследователи, несмотря на то, что 20% женщин все же довольны своей внешностью, 13% опрошенных не выходят на улицу без макияжа.