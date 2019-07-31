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РИА Новости

Болтон оценил вероятность продления СНВ-3

Вчера, 03:16
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Хотя никаких решений пока не принято, маловероятно, что он будет продлен. Зачем продлевать ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?" — заявил Болтон, выступая в Вашингтоне.
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Он подтвердил, что США настроены на заключение нового соглашения в этой сфере, которое бы включало Россию и Китай.
По словам Болтона, у СНВ-3 изначально были недостатки — он не покрывал тактическое ядерное вооружение малого радиуса действия и новые российские системы доставки.

Договор СНВ-3

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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