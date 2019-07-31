В МЧС рассказали, как вернуться живым с речной прогулки

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В МЧС России дали ряд рекомендаций, как сделать сплав по реке безопасным: в министерстве отметили, что необходимо сообщить спасателям состав группы, место и время сплава, а также взять с собой лекарства, еду и воду.

Прежде чем планировать сплав по реке, спасатели рекомендуют туристам проверить прогноз погоды. Если в назначенный день будет холодно или синоптики обещают дождь, то мероприятие стоит отложить, отмечают в ведомстве. При паводковой же угрозе такие виды отдыха становятся смертельно опасными.

МЧС предупреждает, что во время сильных дождей уровень воды в реке становится выше и опаснее, поток воды усиливается, появляется много порогов, препятствий и завалов, поэтому риск перевернуться на лодке значительно увеличивается. Кроме этого, перед любым сплавом нужно заранее подобрать маршрут так, чтобы на нем не было резких порогов, завалов, а у реки была умеренная скорость течения.

На сплав с собой обязательно нужно взять медикаменты, еду и воду, чтобы в непредвиденной ситуации ими воспользоваться и дождаться спасателей.