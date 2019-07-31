Мадуро встретился с активистами, защищавшими венесуэльское посольство в США

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с американскими активистами, защищавшими посольство страны в Вашингтоне, следует из видео, опубликованного в Twitter главы государства.
"Акт признания американских активистов, выступивших в защиту нашего дипломатического штаба в Вашингтоне", - говорится в тексте, сопровождающем видео.
Венесуэла разорвала дипломатические и политические отношения с США. Дипломаты латиноамериканской страны покинули диппредставительство в Вашингтоне в конце апреля по требованию госдепартамента США, который заявил, что страна больше не признает президента Николаса Мадуро.
На протяжении нескольких недель в здании находились американские неправительственные активисты, поддерживающие Мадуро. Позднее силы правопорядка вывели их из посольства.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.