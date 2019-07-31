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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро встретился с активистами, защищавшими венесуэльское посольство в США

Вчера, 03:02
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЗдание посольства Венесуэлы в США. Архивное фото
Здание посольства Венесуэлы в США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Тургиев
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с американскими активистами, защищавшими посольство страны в Вашингтоне, следует из видео, опубликованного в Twitter главы государства.
"Акт признания американских активистов, выступивших в защиту нашего дипломатического штаба в Вашингтоне", - говорится в тексте, сопровождающем видео.
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Виноваты все. США возмущены, что Каракас их разведчикам не радСША обвиняют Венесуэлу в том, что там не встретили американский самолет-разведчик с распростертыми объятиями. Виновата, конечно, Россия.
Венесуэла разорвала дипломатические и политические отношения с США. Дипломаты латиноамериканской страны покинули диппредставительство в Вашингтоне в конце апреля по требованию госдепартамента США, который заявил, что страна больше не признает президента Николаса Мадуро.
На протяжении нескольких недель в здании находились американские неправительственные активисты, поддерживающие Мадуро. Позднее силы правопорядка вывели их из посольства.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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