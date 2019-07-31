Американские СМИ назвали выпущенные в КНДР снаряды баллистическими ракетами

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности, заявляет телеканал КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности, заявляет телеканал ABC со ссылкой на источники.

На рассвете в среду Северная Корея произвела пуск нескольких реактивных снарядов не установленного пока типа в районе полуострова Ходо провинции Хамген-Намдо.

По данным телеканала ABC, речь идет о двух баллистических ракетах малой дальности. Эту информацию ему подтвердили двое американских чиновников.

Ранее министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что испытанные в КНДР ракеты преодолели расстояние от 240 до 330 километров, их полет проходил на низкой высоте.