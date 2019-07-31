Американские СМИ назвали выпущенные в КНДР снаряды баллистическими ракетами

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности, заявляет телеканал ABC со ссылкой на источники.
На рассвете в среду Северная Корея произвела пуск нескольких реактивных снарядов не установленного пока типа в районе полуострова Ходо провинции Хамген-Намдо.
По данным телеканала ABC, речь идет о двух баллистических ракетах малой дальности. Эту информацию ему подтвердили двое американских чиновников.
Ранее министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что испытанные в КНДР ракеты преодолели расстояние от 240 до 330 километров, их полет проходил на низкой высоте.
Пхеньян 25 июля также испытал две управляемые ракеты малого радиуса действия после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений.
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