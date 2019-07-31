В Южной Корее сообщили дальность полета выпущенных в КНДР ракет

ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Испытанные в КНДР ракеты преодолели расстояние от 240 до 330 километров, их полет проходил на низкой высоте, заявил в среду министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду после новый ракетных пусков в КНДР.

"По сравнению с прошлым, (траектории полетов нынешних ракет - ред.) были низкими, дальность от 240-250, а также 330 километров", - сказал южнокорейский министр.

На рассвете в среду Северная Корея произвела пуск нескольких реактивных снарядов не установленного пока типа в районе полуострова Ходо провинции Хамген-Намдо.