Во Франции около 200 спасателей тушат пожар, сообщают СМИ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 200 пожарных тушат новый пожар на юге Франции, сообщает телеканал Около 200 пожарных тушат новый пожар на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV

Пожар продолжается и в другом южном французском департаменте Гаре. По данным префектуры департамента, почти 480 гектаров кустарника и сельскохозяйственных культур сгорели, 190 человек были эвакуированы.

Как сообщается, во вторник вечером в коммуне Монбазен департамента Эро также начался пожар. Огонь преодолел около 30 гектаров и повредил четыре здания.

"Работа персонала трудная, учитывая ночь, которая замедляет продвижение наземных средств и не позволяет использовать авиасредства, а также присутствие сильного ветра, но около 200 пожарных мобилизованы, чтобы остановить распространение огня", - заявили пожарные Эро.