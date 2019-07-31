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РИА Новости

Во Франции около 200 спасателей тушат пожар, сообщают СМИ

Вчера, 02:48
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 200 пожарных тушат новый пожар на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Пожар продолжается и в другом южном французском департаменте Гаре. По данным префектуры департамента, почти 480 гектаров кустарника и сельскохозяйственных культур сгорели, 190 человек были эвакуированы.
Как сообщается, во вторник вечером в коммуне Монбазен департамента Эро также начался пожар. Огонь преодолел около 30 гектаров и повредил четыре здания.
"Работа персонала трудная, учитывая ночь, которая замедляет продвижение наземных средств и не позволяет использовать авиасредства, а также присутствие сильного ветра, но около 200 пожарных мобилизованы, чтобы остановить распространение огня", - заявили пожарные Эро.
На прошлой неделе столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей - в четверг абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.
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