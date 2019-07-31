Ракетные испытания в КНДР не затронули Японию, сообщили в Токио

ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Новые ракетные испытания в КНДР не затронули непосредственно Японию, в пределах ее территории и исключительной экономической зоны полетов баллистических ракет не зафиксировано, сообщил в среду телеканал NHK со ссылкой на японское министерство обороны.
Военное ведомство проводит с утра совещание, пытаясь проанализировать тип запущенных в Северной Корее ракет. При канцелярии премьер-министра создан штаб реагирования, который ведет сбор информации, связанной с ракетными пусками в КНДР.
На рассвете в среду Северная Корея произвела пуск нескольких реактивных снарядов не установленного пока типа в районе полуострова Ходо провинции Хамгён-Намдо.
Как сообщалось ранее, 25 июля Пхеньян испытал две управляемые ракеты малого радиуса действия после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений.
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио SputnikБез пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.