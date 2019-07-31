Выпущенные в КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Неопознанные снаряды, выпущенные КНДР в среду, не достигли территориальных вод Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в министерстве обороны.
Южнокорейские военные сообщили в среду, что КНДР запустила несколько неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо на востоке страны.
По данным японского агентства, снаряды упали в море, не достигнув исключительной экономической зоны и территориальных вод страны.
Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами ранее сообщил РИА Новости, что возможные пуски ракет на востоке КНДР не ощущались в Японском море.
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио SputnikБез пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.