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РИА Новости

Выпущенные в КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии

Вчера, 01:46
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Неопознанные снаряды, выпущенные КНДР в среду, не достигли территориальных вод Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в министерстве обороны.
Южнокорейские военные сообщили в среду, что КНДР запустила несколько неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо на востоке страны.
По данным японского агентства, снаряды упали в море, не достигнув исключительной экономической зоны и территориальных вод страны.
Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами ранее сообщил РИА Новости, что возможные пуски ракет на востоке КНДР не ощущались в Японском море.
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