Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T01:22Z
https://ria.ru/20190731/1557026370.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150015/07/1500150731_0:197:2942:1852_1036x0_80_0_0_7caab04077f420065d688c5f514580c9.jpg
РИА Новости

Россию ждет рекордный урожай овощей

01:22
77
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкПомидоры в теплице
Помидоры в теплице
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, который приведет к новому рекорду в 1,4 миллиона тонн. Об этом представители ведомства сообщили газете "Известия".
Отмечается также, что в этом году в стране ожидается более длительный сезон низких цен на овощи.
Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
23 мая, 08:00
Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты
За последние годы в тепличном овощеводстве наблюдается инвестиционный подъем. За 2014-2018 годы в России построили и модернизировали более тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц, из которых по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию около 350 гектаров. Помимо этого, подчеркивает издание, до 2,5 тысячи гектаров увеличилась и общая площадь зимних теплиц — это на четверть больше показателя 2014 года.
Ранее Минсельхоз спрогнозировал, что валовый сбор зерна в России на 2019 год составит 118 миллионов тонн, из которых 75 миллионов тонн приходятся на пшеницу. В прошлом году, по оценке Росстата, урожай зерна составил 112,9 миллиона тонн в чистом весе, пшеницы — 72,1 миллиона тонн.
Золотые слитки
27 декабря 2018, 08:00
Десять рекордов российской экономики в 2018 году
102000
Обсудить 0
Министерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Владимир Зеленский
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
РИА
Новости
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
Заснеженная дорога
В России появится ГОСТ для дорог из льда, пишут СМИ
Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
Лента
новостей
Рига в Латвии
В Латвии рассказали об опасности попыток сделать из России врага
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
Москвичей пригласили на день рождения панд Жуи и Диндин
Назначенный Художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы Табакерки
Машков назвал условие для возвращения в кино
Роман Бессмертный. Архивное фото
США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине
Пустыня
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
Немецкие дипломаты в Рамалле извинились за лайки под антисемитскими постами
Смартфон
ИРИ составил список российских приложений для предустановки на смартфоны
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Южнокорейские военные сообщили о пуске нескольких снарядов в КНДР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22Россию ждет рекордный урожай овощей
00:50Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
00:49Москвичей пригласили на день рождения панд Жуи и Диндин
00:45Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
00:42В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
00:35В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
00:28США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине
00:19Южнокорейские военные сообщили о пуске нескольких снарядов в КНДР
00:09Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
23:57Немецкие дипломаты в Рамалле извинились за лайки под антисемитскими постами
23:53Столкнувший людей под поезд в Германии мужчина имел проблемы с психикой
23:52Американский генерал Хайтен отверг обвинения в домогательствах
23:49СМИ сообщили о нападении корсиканца на яхту, где якобы отдыхали россияне
23:49ИРИ составил список российских приложений для предустановки на смартфоны
23:40ГП Украины передала в суд дело одного из подозреваемых в убийстве Гандзюк
23:37Трамп направил спецпредставителя по заложникам на суд A$AP Rocky в Швеции
23:34Более половины американцев не хотят импичмента Трампа, показал опрос
23:18В Подмосковье два ребенка погибли, попав под колеса электрички
23:03Турция намерена создать "мирный коридор" на границе с Сирией
22:46Порошенко проходит по двум делам Госбюро расследований как свидетель
Лента новостейМолния