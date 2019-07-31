Россию ждет рекордный урожай овощей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, который приведет к новому рекорду в 1,4 миллиона тонн. Об этом представители ведомства сообщили газете Министерство сельского хозяйства прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, который приведет к новому рекорду в 1,4 миллиона тонн. Об этом представители ведомства сообщили газете "Известия"

Отмечается также, что в этом году в стране ожидается более длительный сезон низких цен на овощи.

За последние годы в тепличном овощеводстве наблюдается инвестиционный подъем. За 2014-2018 годы в России построили и модернизировали более тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц, из которых по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию около 350 гектаров. Помимо этого, подчеркивает издание, до 2,5 тысячи гектаров увеличилась и общая площадь зимних теплиц — это на четверть больше показателя 2014 года.