Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Оборонное логистическое агентство Пентагона ищет компании для проведения "исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами". Об этом сообщает Оборонное логистическое агентство Пентагона ищет компании для проведения "исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами". Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа ведомства.

В список регионов, где будет нужно провести исследование, входят остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова. Помимо российских территорий, в перечень вошли Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.

В документе говорится, что отчеты об исследованиях должны содержать информацию о том, откуда в эти регионы поставляются бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты и медицинские препараты, а также информацию о наличии в каждом из этих мест природных ресурсов и материалов.

Кроме того, подрядчикам нужно будет составить список наиболее часто используемых портов, дорог, железнодорожного сообщения и аэропортов с их характеристиками.

Согласно документу, цель этих исследований заключается в улучшении способности коммерческого сектора по всему миру "отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации".