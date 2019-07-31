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РИА Новости

В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%

00:42
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 8,86 доллара против 8,99 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период сократилась на 16,55%, до 196,134 миллиарда долларов.
Чистая прибыль компании Apple по итогам третьего квартала в сравнении с тем же периодом прошлого года сократилась на 12,8%, до 10,044 миллиардов долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,18 доллара против 2,34 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 1,02%, до 53,809 миллиарда долларов.
Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Логотип компании Apple
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AppleСШАЭкономика
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00:49Москвичей пригласили на день рождения панд Жуи и Диндин
00:45Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
00:42В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
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00:28США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине
00:19Южнокорейские военные сообщили о пуске нескольких снарядов в КНДР
00:09Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
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