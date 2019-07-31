В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 8,86 доллара против 8,99 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период сократилась на 16,55%, до 196,134 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании Apple по итогам третьего квартала в сравнении с тем же периодом прошлого года сократилась на 12,8%, до 10,044 миллиардов долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,18 доллара против 2,34 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 1,02%, до 53,809 миллиарда долларов.