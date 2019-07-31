США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине

КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. США дали понять властям Украины, что расширения "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция) не будет, заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный.
Реакция Госдепа США, на мой взгляд, была абсолютно конкретной. Они дали понять: на данный момент расширение "нормандского формата" невозможно. Хотя само заявление такой вариант не исключало. По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно. Как и отдельного диалога Москвы и Вашингтона с участием представителей "нормандского формата". Также стоит учитывать, что в Хельсинки (на саммите Россия – США в июле 2018 года – ред.) начались стратегические консультации между США и РФ. С точки зрения Вашингтона, это может обеспечить возможность решения вопроса войны на Донбассе.
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Ранее представитель госдепа заявлял РИА Новости, что "нормандский формат" - это процесс, который ведут Франция и Германия, а США полностью поддерживают его.
Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе ведутся в двух форматах: минском и нормандском. Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась в 2016 году в Берлине.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.