США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине

Реакция Госдепа США, на мой взгляд, была абсолютно конкретной. Они дали понять: на данный момент расширение "нормандского формата" невозможно. Хотя само заявление такой вариант не исключало. По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно. Как и отдельного диалога Москвы и Вашингтона с участием представителей "нормандского формата". Также стоит учитывать, что в Хельсинки (на саммите Россия – США в июле 2018 года – ред.) начались стратегические консультации между США и РФ. С точки зрения Вашингтона, это может обеспечить возможность решения вопроса войны на Донбассе.