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РИА Новости

США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине

00:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРоман Бессмертный. Архивное фото
Роман Бессмертный. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Роман Бессмертный. Архивное фото
КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. США дали понять властям Украины, что расширения "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция) не будет, заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный.

Реакция Госдепа США, на мой взгляд, была абсолютно конкретной. Они дали понять: на данный момент расширение "нормандского формата" невозможно. Хотя само заявление такой вариант не исключало. По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно. Как и отдельного диалога Москвы и Вашингтона с участием представителей "нормандского формата". Также стоит учитывать, что в Хельсинки (на саммите Россия – США в июле 2018 года – ред.) начались стратегические консультации между США и РФ. С точки зрения Вашингтона, это может обеспечить возможность решения вопроса войны на Донбассе.

Роман Бессмертный
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Ранее представитель госдепа заявлял РИА Новости, что "нормандский формат" - это процесс, который ведут Франция и Германия, а США полностью поддерживают его.
Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе ведутся в двух форматах: минском и нормандском. Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась в 2016 году в Берлине.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРРоман БессмертныйЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосударственный департамент СШАСШАУкраинаВ мире
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00:50Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
00:49Москвичей пригласили на день рождения панд Жуи и Диндин
00:45Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
00:42В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
00:35В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
00:28США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине
00:19Южнокорейские военные сообщили о пуске нескольких снарядов в КНДР
00:09Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
23:57Немецкие дипломаты в Рамалле извинились за лайки под антисемитскими постами
23:53Столкнувший людей под поезд в Германии мужчина имел проблемы с психикой
23:52Американский генерал Хайтен отверг обвинения в домогательствах
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