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РИА Новости

Южнокорейские военные сообщили о пуске нескольких снарядов в КНДР

00:19
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. КНДР запустила несколько неопознанных снарядов со своего восточного берега, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным агентства, снаряды были запущены из провинции Хамген-Намдо. Комитет начальников штабов Южной Кореи следит за ситуацией на случай других запусков и сохраняет боевую готовность, отмечает агентство.
Как сообщил ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, на прошлой неделе в четверг (среда мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска, предположительно, "снарядов". Они пролетели 430 километров и упали в Японском море.
Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что максимальная высота составила 50 километров, а сами ракеты были выпущены из мобильной транспортно-пусковой установки. Военные склоняются к тому, что это тот же тип ракет, который КНДР испытывала в мае этого года.
В мае КНДР провела несколько пусков баллистических ракет малой дальности.
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16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио Sputnik
Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
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Южная КореяКНДРВ мире
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