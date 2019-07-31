Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли власти РФ, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года, говорится в сообщении в базе судебных документов.

"Суд рассмотрел аргументы всех сторон… Аргументы или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП (Национальный комитет Демократической партии – ред.) отклонена… Клерку поручено закрыть это дело", - отмечается в сообщении.

Не дожидаясь результатов расследования Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) в апреле 2018 года подал в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и утверждениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения Трампа.