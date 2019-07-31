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РИА Новости

Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России

00:09
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли власти РФ, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года, говорится в сообщении в базе судебных документов.
"Суд рассмотрел аргументы всех сторон… Аргументы или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП (Национальный комитет Демократической партии – ред.) отклонена… Клерку поручено закрыть это дело", - отмечается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп
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Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
Не дожидаясь результатов расследования Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) в апреле 2018 года подал в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и утверждениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения Трампа.
Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016. Однако спецпрокурор пришел к выводу, что попытки вмешательства имели место. Москва последовательно отрицает это допущение.
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ГРУ РФДональд ТрампДемократическая партия СШАРоссияСШАВ мире
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00:19Южнокорейские военные сообщили о пуске нескольких снарядов в КНДР
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