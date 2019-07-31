"Русские сезоны – 2019": в Германии прошло более 400 событий

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В ходе международного культурного проекта "Русские сезоны" в 80 городах Германии с начала года прошло более четырехсот событий, которые посетили более одного миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании оргкомитета по подготовке и проведению "Русских сезонов" во Франции в 2020 году.

"Год в самом разгаре, мы ожидаем, что будет еще целый ряд событий, которые приходятся на вторую половину года", - заявила вице-премьер.

Голодец отметила, что раньше планирование программы фестиваля ограничивалось одним годом, но недавно было изменено на трехлетнее. Уже известно, что в 2021 году "Русские сезоны" пройдут в Южной и Северной Коре, а в 2022 - в Скандинавских странах: Дании, Швеции и Норвегии.

Международный культурный проект "Русские сезоны", названный в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 миллиона зрителей в 42 городах страны. По словам Ольги Голодец, с тех пор "многие проекты переросли в постоянные фестивали, которые с помощью уже местного бизнеса реализуются в Японии, и сегодня наши коллективы успешно гастролируют по стране".

"Такие диалоги, которые развиваются уже после проведения сезонов, говорят о том, что культура наша востребована, - отмечает вице-премьер. - Для нас как для государства - это крайне привлекательный проект".

© РИА Новости / Евгений Одиноков Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова во время интервью © РИА Новости / Евгений Одиноков Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова во время интервью

Ранее статс-секретарь-заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова рассказала о подробностях подготовки к проведению фестиваля в следующем году. "Французский посол заверила нас, что это долгожданное событие, - сказала Манилова. - Нам не нужно рассказывать, как в других странах, что кто такой был Дягилев и почему "Русские сезоны" снова появились через 100 лет. Во Франции это не надо, у них это бренд".

© Фото : предоставлено пресс-службой "Русский сезоны" Фестиваль "Русские сезоны" © Фото : предоставлено пресс-службой "Русский сезоны" Фестиваль "Русские сезоны"

Также она подчеркнула, что "мы не знаем другой страны Европы и не знаем такого города в Европе, как Париж, где так велика роль русской эмиграции и сохранение духовных и культурных мостов".