"С Украиной не вышло из-за этого": скелеты в шкафу патриарха Варфоломея

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Олег Налисник. Пока Константинопольский патриархат безуспешно пытается добиться признания православным миром "незалежной украинской церкви", внутри него самого зарождается большой раскол. И все из-за сексуального скандала — двух епископов уличили в насилии и педофилии. О том, какими разрушительными оказались попытки замолчать этот инцидент, — в материале РИА Новости.

"Дикие оргии" в монастыре

Американское движение по разоблачению сексуальных домогательств добралось до служителей Христа. Активисты развернули кампанию #churchtoo ("Церковь тоже") по аналогии со скандальным голливудским #metoo.

На этот раз в центре внимания, помимо Католической церкви в Америке, которая уже который год шокирует общественность (на днях полиция начала расследование очередного громкого дела о священниках-педофилах в Мичигане), оказалась Греческая православная архиепископия Америки, самая крупная и богатая в составе Константинопольского патриархата.

Не так давно ФБР взяла под особый контроль дело монахини Христонимфи (Фицпатрик), бывшей насельницы монастыря святой Ирины Хрисоваланту, обвинившей в сексуальном насилии митрополита Тианского Паисия (Лулургаса), некогда одного из самых влиятельных священнослужителей Константинопольского патриархата. Скандал разразился еще девять лет назад и с тех пор лишь обрастал шокирующими подробностями.

Фицпатрик приняла монашеский постриг в 14 лет, причем, как утверждает ее мать, именно под влиянием Паисия. Их "близкое общение" закончилось тем, что они вместе уехали в Иерусалим.

"Это меня страшно возмутило. Я всегда говорила ему (Паисию. — Прим. ред.), что девушке нельзя входить в его комнату, что меня это тревожит и шокирует. Но он лишь отмахнулся: мол, я ее еще маленькой знал", — признавалась журналистам мать монахини.

Помимо Фицпатрик, завсегдатаями кельи митрополита были двое детей русских иммигрантов. "Им было девять и 11 лет, и он одевал их в монашеские одежды", — утверждала она.

Но когда о происходящем в монастыре святой Ирины стало известно полиции штата Нью-Йорк, митрополит Паисий неожиданно исчез, причем так поспешно, что забыл захватить с собой чемодан с 260 тысячами долларов и сто золотых монет — монахиня Христонимфи передала их стражам порядка вместе с заявлением об изнасиловании.

Позже священнослужитель объяснил свое бегство "срочным вызовом" в Грецию и ухудшившимся здоровьем. Однако шумиха нарастала: выяснилось, что он вместе с епископом Апамейским Викентием устраивал в монастыре "дикие оргии". В 2012 году патриарх Варфоломей лишил их обоих сана, оставив простыми монахами.

"Специально замалчивали"

Фанару (район в Стамбуле, где находится административный центр Константантинопольского патриархата) много лет удавалось замалчивать этот скандал. Но в мае неожиданно был отправлен в отставку глава Американской архиепископии Димитрий (Тракателлиа), который, как СМИ писали, сам, без участия "центра", мог извергнуть из сана скандальных священнослужителей, но почему-то этого не сделал. Зато с 2001 года Архиепископия выплатила более 20 миллионов долларов "компенсации в рамках досудебного урегулирования" жертвам насилия, пострадавшим от ее духовенства. То есть попросту тушила скандал с деньгами.

Преемником Димитрия на этой доходной и влиятельной кафедре стал митрополит Прусский Элпидофор. В свое время Элпидофор был секретарем Синода Константинопольской церкви и уже тогда попал в секс-скандал. По данным источника РИА Новости в церковных кругах, "Элпидофор пытался спустить расследование на тормозах, будучи большим другом обвиняемых епископов". Именно это особенно возмутило американскую паству. Последовал шквал протестов прихожан и спонсоров Архиепископии, однако на Фанаре их во внимание не приняли. В итоге Константинопольская церковь оказалась перед угрозой раскола.

Фанар все же передал ФБР показания жертв насилия. Но до сих пор полный список пострадавших, равно как и промежуточные результаты расследования, остаются тайной.

"Будут расколы"

До самой интронизации митрополита Элпидофора 22 июня не было уверенности, что паства его примет. А ведь это не только крупные бизнесмены, но и некоторые сотрудники администрации президента США. Например, Райнс Прибус, возглавлявший аппарат Белого дома в первое полугодие правления Трампа.

Однако все прошло спокойно. Митрополита Элпидофора даже приняли в Овальном кабинете.

© Фото : Greek Orthodox Archdiocese of America Встреча митрополита Элпидофора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. 16 июля 2019 © Фото : Greek Orthodox Archdiocese of America Встреча митрополита Элпидофора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. 16 июля 2019

"В православном мире все, кто интересуется политикой, прекрасно знают, что митрополит Элпидофор не просто посредник, но и агент Вашингтона на Фанаре, поэтому его выдвижение на какие-либо посты всегда воспринималось очень болезненно", — отмечает политолог Аркадий Малер.

По его словам, титул главы Американской архиепископии делает его очевидным преемником Варфоломея на патриаршем троне. Однако незакрытое дело об изнасилованиях и педофилии в монастыре может перечеркнуть эти перспективы.

"Все зависит от того, как поведет себя консервативное крыло этой церкви. Из всех 15 поместных православных церквей Константинопольская — самая либеральная, требования к священникам очень низкие. Поэтому многие верующие задаются вопросом: а стоит ли в ней оставаться? Ведь никто не запрещает свободно переходить из одной поместной Церкви в другую", — объясняет эксперт.

Единственное, что удерживает американскую паству Фанара, — это принадлежность к греческой диаспоре, которая с начала XX века официально подчиняется Константинопольскому патриарху.

"Думаю, история с участием Элпидофора в сексуальном скандале может вызвать череду консервативных расколов внутри Константинопольской церкви — на уровне епархий и приходов. Мы знаем примеры, когда отдельные общины переходили в Московский патриархат в знак протеста против политики Фанара на Украине", — говорит Малер.