Вышел трейлер фильма "Маяк" с Робертом Паттинсоном

В черно-белом клипе смотритель местного маяка (Дефо) несколько раз спрашивает своего напарника Эфраима Уинслоу (Паттинсон): "Зачем ты раскрыл свои секреты?" Уинслоу отвечает, что ему нечего скрывать, хотя атмосфера ролика предполагает обратное.