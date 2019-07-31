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РИА Новости
Культура

Вышел трейлер фильма "Маяк" с Робертом Паттинсоном

Вчера, 06:05
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк65-й Каннский кинофестиваль
65-й Каннский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. На официальном YouTube канале киностудии опубликован первый трейлер фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо, сообщает Independent.
В черно-белом клипе смотритель местного маяка (Дефо) несколько раз спрашивает своего напарника Эфраима Уинслоу (Паттинсон): "Зачем ты раскрыл свои секреты?" Уинслоу отвечает, что ему нечего скрывать, хотя атмосфера ролика предполагает обратное.
Картина стала сенсацией Каннского фестиваля, получив восторженные отзывы.
Фильм снял режиссер Роберт Эггерс ("Ведьма"), мировая премьера запланирована на 18 октября.
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КультураКино и сериалыНовости культурыУиллем ДефоРоберт Паттинсон
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