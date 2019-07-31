Вышел трейлер фильма "Маяк" с Робертом Паттинсоном

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. На официальном YouTube канале киностудии опубликован первый трейлер фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо, сообщает Independent.
В черно-белом клипе смотритель местного маяка (Дефо) несколько раз спрашивает своего напарника Эфраима Уинслоу (Паттинсон): "Зачем ты раскрыл свои секреты?" Уинслоу отвечает, что ему нечего скрывать, хотя атмосфера ролика предполагает обратное.
Картина стала сенсацией Каннского фестиваля, получив восторженные отзывы.
Фильм снял режиссер Роберт Эггерс ("Ведьма"), мировая премьера запланирована на 18 октября.
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