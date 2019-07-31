Лучшие гиды России рассказали об экзотике Суздаля и грибах в крымских горах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Людмила Титова. Профессиональные экскурсоводы и гиды-любители со всей страны продолжают присылать видеоролики на сайт Российского географического общества для участия в конкурсе "Лучший гид России". О том, какие места советуют посетить победители прошлых лет – лучший гид по Владимиру и Суздалю Александр Варламов и проводник по грибным местам Дмитрий Тихомиров – в материале РИА Новости.
С высокой колокольни
"Лучший вид на Суздаль – Ильинскую и Успенскую церкви, торговые ряды и монастыри – открывается с речных трамвайчиков, которые ходят по реке Каменка", – рассказывает Александр Варламов, победитель конкурса прошлого года в номинации "Лучший гид России. Город".
Александр приехал во Владимирскую область из Мурманска, работал журналистом на радио и телевидении, пробовал себя в роли банковского служащего. А потом увлекся краеведением и начал водить экскурсии. Любит креатив – проводит для участников прогулок квесты и ремесленные мастер-классы. Может встретить туристов в костюме боярина, стрельца или в крестьянской рубахе, пойти искать с ними клад Юрия Долгорукого, поиграть в городки или забраться на высокую колокольню.
© Фото : из личного архива Александра ВарламоваАлександр Варламов, победитель конкурса "Лучший гид России"
© Фото : из личного архива Александра Варламова
Александр Варламов, победитель конкурса "Лучший гид России"
"Начать знакомство с Суздалем можно с самой высокой точки – Преподобенской колокольни Ризоположенского монастыря. Отсюда видно, что Суздаль очень похож на большую деревню без высотных домов, с сохранившимся купеческим духом", – рассказывает Александр.
Погулять по Кремлю и заглянуть в Кидекшу
Суздальский кремль – главная достопримечательность города, которую Александр Варламов называет особенной, не похожей на другие древние оборонительные постройки.
"Это не массивные крепостные стены, башни и галереи из туннелей, а разбросанный архитектурный ансамбль – настоящий древний город. Спускаясь к нему по Старой улице, обратите внимание на белокаменные церкви. Загляните в торговые ряды начала XIX века – они напоминают Гостиный двор в Петербурге. Здесь можно купить местные товары: сувениры из бересты и глины, лоскутные одеяла, валенки, огурцы и медовуху", – советует Александр.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРождественский собор на территории Суздальского кремля
Рождественский собор на территории Суздальского кремля
Как правило, Александр водит туристов по классическим маршрутам. Он отмечает, что Суздаль настолько насыщен достопримечательностями, которые туристы хотят непременно посмотреть, что немногие успевают охватить что-то еще.
"Если кто-то и спрашивает, что можно посмотреть дополнительно – обязательно советую посетить Кидекшу, – отмечает гид. – Это село неподалеку от Суздаля, просто сказочно красивое место!"
По грибам вы специалист!
Для Дмитрия Тихомирова грибы с недавних пор стали и увлечением, и работой, и смыслом жизни. Его желтый микроавтобус с логотипом "Охотник до грибов" уже известен во многих уголках России.
"Большинство собирает не более десятка известных видов, а ведь съедобных грибов в наших лесах несколько сотен. Некоторые из них вы никогда бы не сорвали, не говоря уже о том, чтобы съесть. Между тем, страшные на вид пестрые зонтики и даже некоторые виды мухоморов вкусны и безопасны", – рассказывает Дмитрий Тихомиров, победитель конкурса прошлого года в номинации "Лучший гид России. Проводник".
© Фото : из личного архива Дмитрия ТихомироваДмитрий Тихомиров, Лучший гид. Проводник
© Фото : из личного архива Дмитрия Тихомирова
Дмитрий Тихомиров, Лучший гид. Проводник
При этом он отмечает, что существует большое количество опасных грибов-двойников, и его задача - научить туристов отличать их от съедобных.
"Больше всего сейчас грибов на юге Московской области - под Ступино, Чеховым, Серпуховым. В северных регионах – в районе Вышнего Волочка и под Псковом уже пошли боровики, сосновые белые, – рассказывает Дмитрий. – Грибные места надо "нащупывать": едешь на машине, увидел подходящий лес, остановился. Если в течение 15 минут грибы не попадаются, нужно переезжать в другое место".
По словам гида, грибы встречаются и в разгар сезона в Крыму. В горах, даже на Ай-Петри, можно найти маслята, белые и рыжики.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГрибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
"Интересное наблюдение: если море штормит, то в горах Крыма можно собрать полные корзины, – отмечает гид по грибным местам. – Причем даже зимой на полуострове встречаются серые рядовки, маслята и даже деликатесные трюфели".
Гидом может стать каждый
"Благодаря конкурсу, мы узнали, как много людей по всей стране интересуются своим краем, городом. И это не только профессиональные гиды, – рассказывает президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов. – Рассказывать о своей земле с любовью – это ценный дар. Наша задача не просто найти лучшего в профессии гид-экскурсовод, а объединить людей увлеченных, эмоциональных и любознательных. И через них увлечь других".
Конкурс "Лучший гид России" проходит до 20 августа 2019 года. Для участия соискателям необходимо снять двухминутную видео-экскурсию и загрузить на сайт проекта лучшийгид.рф.