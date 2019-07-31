Лучшие гиды России рассказали об экзотике Суздаля и грибах в крымских горах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Людмила Титова. Профессиональные экскурсоводы и гиды-любители со всей страны продолжают присылать видеоролики на сайт Российского географического общества для участия в конкурсе "Лучший гид России". О том, какие места советуют посетить победители прошлых лет – лучший гид по Владимиру и Суздалю Александр Варламов и проводник по грибным местам Дмитрий Тихомиров – в материале РИА Новости.

С высокой колокольни

"Лучший вид на Суздаль – Ильинскую и Успенскую церкви, торговые ряды и монастыри – открывается с речных трамвайчиков, которые ходят по реке Каменка", – рассказывает Александр Варламов, победитель конкурса прошлого года в номинации "Лучший гид России. Город".

Александр приехал во Владимирскую область из Мурманска, работал журналистом на радио и телевидении, пробовал себя в роли банковского служащего. А потом увлекся краеведением и начал водить экскурсии. Любит креатив – проводит для участников прогулок квесты и ремесленные мастер-классы. Может встретить туристов в костюме боярина, стрельца или в крестьянской рубахе, пойти искать с ними клад Юрия Долгорукого, поиграть в городки или забраться на высокую колокольню.

© Фото : из личного архива Александра Варламова Александр Варламов, победитель конкурса "Лучший гид России" © Фото : из личного архива Александра Варламова Александр Варламов, победитель конкурса "Лучший гид России"

"Начать знакомство с Суздалем можно с самой высокой точки – Преподобенской колокольни Ризоположенского монастыря. Отсюда видно, что Суздаль очень похож на большую деревню без высотных домов, с сохранившимся купеческим духом", – рассказывает Александр.

Погулять по Кремлю и заглянуть в Кидекшу

Суздальский кремль – главная достопримечательность города, которую Александр Варламов называет особенной, не похожей на другие древние оборонительные постройки.

"Это не массивные крепостные стены, башни и галереи из туннелей, а разбросанный архитектурный ансамбль – настоящий древний город. Спускаясь к нему по Старой улице, обратите внимание на белокаменные церкви. Загляните в торговые ряды начала XIX века – они напоминают Гостиный двор в Петербурге. Здесь можно купить местные товары: сувениры из бересты и глины, лоскутные одеяла, валенки, огурцы и медовуху", – советует Александр.

Как правило, Александр водит туристов по классическим маршрутам. Он отмечает, что Суздаль настолько насыщен достопримечательностями, которые туристы хотят непременно посмотреть, что немногие успевают охватить что-то еще.

"Если кто-то и спрашивает, что можно посмотреть дополнительно – обязательно советую посетить Кидекшу, – отмечает гид. – Это село неподалеку от Суздаля, просто сказочно красивое место!"

По грибам вы специалист!

Для Дмитрия Тихомирова грибы с недавних пор стали и увлечением, и работой, и смыслом жизни. Его желтый микроавтобус с логотипом "Охотник до грибов" уже известен во многих уголках России.

"Большинство собирает не более десятка известных видов, а ведь съедобных грибов в наших лесах несколько сотен. Некоторые из них вы никогда бы не сорвали, не говоря уже о том, чтобы съесть. Между тем, страшные на вид пестрые зонтики и даже некоторые виды мухоморов вкусны и безопасны", – рассказывает Дмитрий Тихомиров, победитель конкурса прошлого года в номинации "Лучший гид России. Проводник".

© Фото : из личного архива Дмитрия Тихомирова Дмитрий Тихомиров, Лучший гид. Проводник © Фото : из личного архива Дмитрия Тихомирова Дмитрий Тихомиров, Лучший гид. Проводник

При этом он отмечает, что существует большое количество опасных грибов-двойников, и его задача - научить туристов отличать их от съедобных.

"Больше всего сейчас грибов на юге Московской области - под Ступино, Чеховым, Серпуховым. В северных регионах – в районе Вышнего Волочка и под Псковом уже пошли боровики, сосновые белые, – рассказывает Дмитрий. – Грибные места надо "нащупывать": едешь на машине, увидел подходящий лес, остановился. Если в течение 15 минут грибы не попадаются, нужно переезжать в другое место".

По словам гида, грибы встречаются и в разгар сезона в Крыму. В горах, даже на Ай-Петри, можно найти маслята, белые и рыжики.

"Интересное наблюдение: если море штормит, то в горах Крыма можно собрать полные корзины, – отмечает гид по грибным местам. – Причем даже зимой на полуострове встречаются серые рядовки, маслята и даже деликатесные трюфели".

Гидом может стать каждый

"Благодаря конкурсу, мы узнали, как много людей по всей стране интересуются своим краем, городом. И это не только профессиональные гиды, – рассказывает президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов. – Рассказывать о своей земле с любовью – это ценный дар. Наша задача не просто найти лучшего в профессии гид-экскурсовод, а объединить людей увлеченных, эмоциональных и любознательных. И через них увлечь других".