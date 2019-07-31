Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T07:47Z
https://ria.ru/20190731/1557020131.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155701/67/1557016713_0:47:1000:610_1036x0_80_0_0_1b28972cd0fd64d2a7e307aff03ed6bb.jpg
РИА Новости

Дело кислотного маньяка. Кто изуродовал школьниц в Буденновске

Вчера, 08:00
15435
© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краюШамиль Чапаров
Шамиль Чапаров
© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краю
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Ставропольском крае передали в суд уголовное дело 19-летнего учащегося медицинского колледжа Шамиля Чапарова, который, по версии следствия, плеснул кислотой в лицо трем девочкам. Подозреваемого задержали лишь спустя год. О том, почему это произошло не сразу и как студент объяснял свои действия, — в материале РИА Новости.

Опасный велосипедист

В середине июля на одной из улиц Буденновска молодой человек на велосипеде внезапно выхватил из кармана баллончик и прыснул из него в сторону двух 15-летних школьниц, возвращавшихся домой.
События в Буденновске
13 декабря 2017, 10:20
"Я думала, меня казнят": что пережили заложники банды Басаева в Буденновске
В баллончике была кислота. Одну из девушек с серьезными ожогами доставили в больницу, а поисками преступника занялись почти все полицейские города. На помощь также прислали следственно-оперативную группу из краевого главка и управления уголовного розыска МВД России, а за любую информацию об инциденте объявили денежное вознаграждение — 500 тысяч рублей. Однако по горячим следам задержать нападавшего не удалось.
Через три дня от неизвестного маньяка пострадали еще две школьницы, переходившие дорогу по пешеходному переходу. В городе возникла паника: родители боялись выпускать детей на улицу и требовали немедленно найти опасного велосипедиста. Ситуация осложнялась тем, что все происходило в летние каникулы, — многие школьники были представлены сами себе.
Следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Причинение вреда здоровью средней тяжести". Через неделю СМИ сообщили о новом нападении. Журналисты утверждали, что сильные ожоги получила 12-летняя девочка, однако СК поспешил это опровергнуть.
Подозреваемый в нападении на женщин
4 декабря 2018, 08:00
"Боимся выйти ": почему в Тольятти не могут найти маньяка, режущего девушек
"Девочка играла со своими сверстниками и в процессе поджигания жидкости для розжига костра огнем повредила себе бедро и голень, — уточнили тогда в региональном следственном управлении. — Боясь наказания за случившееся, она рассказала родителям о нападении неизвестного велосипедиста с кислотным баллончиком".
Но люди не успокаивались, по городу распространялись слухи о новых жертвах так называемого кислотного маньяка. Расследование уголовного дела взял под личный контроль губернатор Ставропольского края, а пострадавшим детям потребовалась помощь пластических хирургов.

Ключевая улика

Опознать велосипедиста было сложно — нападения он совершал в медицинской маске. Однако одно из преступлений попало в объектив камеры, установленной на жилом доме. Благодаря этой записи и показаниям немногочисленных свидетелей, полицейские составили фоторобот. Не самый точный — под описание подходила едва ли не пятая часть мужского населения Буденновска.
Оперативники проверили всех ранее судимых, а также лиц с психическими отклонениями, но результата это не принесло. И все же поиски не прошли даром — в одном из дворов неподалеку от места преступления криминалисты обнаружили банку с остатками кислоты. Следователи предположили, что следы ДНК на ней принадлежат таинственному велосипедисту.
Велосипедист, нападавший на школьниц
Велосипедист, нападавший на школьниц
Велосипедист, нападавший на школьниц
Эксперты взяли генетические анализы у двух с лишним тысяч молодых людей, проживающих в Буденновске и близлежащих населенных пунктах. В первую очередь, у тех, кто, так или иначе, имел дело с кислотой. Результата ждали почти год. И вот в сентябре 2018-го полицейские задержали 19-летнего местного жителя Шамиля Чапарова, второкурсника Буденновского медицинского колледжа.
"Для нас это стало шоком, ведь если преступления совершил действительно он, трагедия могла произойти и в колледже, — признались корреспонденту РИА Новости в учебном заведении. — Шамиля мы знаем только с положительной стороны — он хорошо учился, собирался стать фельдшером и плохим поведением не отличался".

Выплеск агрессии

По данным СК, на первом же допросе Чапаров во всем сознался и написал явку с повинной, объяснив свой поступок накопившейся злобой и агрессией. Однако вскоре отрекся от этих показаний. Учитывая широкий общественный резонанс, на время следствия его отправили за решетку.
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
21 сентября 2018, 15:00
Ночь ужаса. Что толкнуло петрозаводского маньяка на двойное убийство
После ареста у Шамиля нашлось немало защитников — родственники, друзья, соседи, знавшие обвиняемого с детства. Однокурсники в знак протеста даже провели пикет у отделения полиции с требованием отпустить задержанного.
"Шамиль очень спокойный, совсем не агрессивный, — рассказывает РИА Новости студент медколледжа Дмитрий. — Он вел себя адекватно, да к тому же занимался боксом, и "накопившуюся злобу" запросто мог выместить на тренировке — например, поколотив грушу".
На днях резонансное уголовное дело поступило в Буденновский городской суд. Если вину Шамиля докажут, его ждет тюремный срок либо принудительное лечение в психиатрической клинике.
"Такие действия мог совершить человек с психическими отклонениями. Одно дело, когда мстят конкретному человеку — например, изменившей девушке. Тут есть хоть какая-то логика. А нападения на незнакомцев, да еще и подростков, совершенно бессмысленны, — объясняет РИА Новости заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов. — Вообще по статистике использование кислоты считается, что называется, женским методом. В основном его применяют те, кто пытается отомстить какой-нибудь сопернице".
© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краюШамиль Чапаров после задержания
Шамиль Чапаров после задержания
© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краю
Шамиль Чапаров после задержания
Максимальное наказание, которое грозит Чапарову, — до пяти лет лишения свободы.
11381019149
Обсудить 4
Следственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
Военнослужащие на церемонии перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области
"Унылый и позорный бой". Чем гордятся украинские националисты
РИА
Новости
Паспорт Людмилы Ющенко
Почему семье Ющенко уже 27 лет не дают гражданство России
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина из-за паводка
Лента
новостей
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
"С Украиной не вышло из-за этого": скелеты в шкафу патриарха Варфоломея
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов
Сенатор Рэнд Пол возле Белого Дома после игры в гольф с президентом Дональдом Трампом
Зачем друг Трампа сорвал введение санкций против "Северного потока — 2"
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов
Изображение Статуи свободы на телефонной будке в Нью-Йорке
США помнят, как быть сверхдержавой. Правда, уже плохо
Участники митинга в поддержку отношений с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
"Найти замену россиянам нелегко". Жители Батуми выступили против НАТО
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
Лента новостейМолния