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РИА Новости

США помнят, как быть сверхдержавой. Правда, уже плохо

Вчера, 08:00
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© AFP 2019 / Getty Images/Spencer PlattИзображение Статуи свободы на телефонной будке в Нью-Йорке
Изображение Статуи свободы на телефонной будке в Нью-Йорке
© AFP 2019 / Getty Images/Spencer Platt
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Экспертно-политическое сообщество США дало очередной повод повеселиться своим российским коллегам. Свежая публикация в журнале Foreign Policy озаглавлена "Два способа исправить отношения с Россией" — и предлагает неотразимые меры.
В качестве таковых автор прямо называет: а) страх и б) доверие. То есть, по его мнению, Штаты должны сначала заставить Москву бояться, а потом завоевать ее (и российского общества в целом) доверие.
Самое интересное, что ничего смешного в таком подходе на самом деле нет. Джошуа А. Гельцер (между прочим, обладатель внушительной академической и политической карьеры, включая в недавнем прошлом и пост старшего директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности при Белом доме), по большому счету, абсолютно прав — именно на указанных им двух китах и стоят репутации великих держав с начала времен.
Их боятся, поскольку те в силах нанести другим странам колоссальный и даже неприемлемый ущерб. Но одновременно доверяют, понимая логику, в которой те действуют. Это позволяет окружающим проводить собственную политику, чтобы не попасть под раздачу и даже получать выгоды от правильно выстроенного взаимодействия с доминирующим в мире государством.
Официальная резиденция президента США - Белый дом
30 июля, 07:13
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
Внешнюю политику России последних 15-20 лет можно легко интерпретировать как последовательное восстановление подобной репутации, разрушенной в результате краха СССР. Более того, страна уже достигла весьма внушительных успехов на данном пути, и, кстати, статья в Foreign Policy служит тому подтверждением. Там проговорены ключевые элементы имиджа России на международной арене.
С одной стороны, ее побаиваются или как минимум опасаются, потому что за прошедшие годы Москва неоднократно применяла разнообразные и болезненные меры в обстоятельствах, которые расценивала как угрожающие для себя: от экономических рестрикций до военных операций. Мир убедился: ежели что, за Кремлем не заржавеет.
Но с другой стороны — и это, возможно, даже важнее — у России сложилось реноме силы, с которой можно и даже по-своему удобно иметь дело, потому что Москва играет по вполне понятным правилам, причем придерживается их жестко и последовательно: невзирая на препятствия, упорно движется к поставленным целям, соблюдает взятые обязательства и выполняет обещания, но считает себя свободной от договоренностей в случае нечестной игры.
Этот момент — едва ли не главное, на чем зиждется доверие окружающего мира к любой великой державе. Дело не в безоглядной вере, что она белая и пушистая (что как раз глупость и утопия), а в убеждении, подтверждаемом опытом, что та следует правилам, которые сама и установила.
Так что Джошуа Гельцер и впрямь говорит разумные и абсолютно правильные вещи. Комический эффект его статьи порожден иным: кардинальным расхождением между адекватностью текста и реалиями американской политики. Юмора добавляет сам факт проговаривания прописных истин в качестве рекомендации государству-сверхдержаве.
Собственно, одно это четко показывает особенности нынешней ситуации и причины утраты Соединенными Штатами статуса глобального лидера — где-то на пике своего могущества они просто перестали руководствоваться принципами, которые делают страну сверхдержавой.
Причем можно даже предположить, где, что и когда для них пошло не так. Сначала американцы стали слишком часто нарушать правила, которые сами же установили, превратившись для мира из пусть неудобного, но все-таки работающего гаранта поддержания сложившегося порядка вещей в откровенно вредоносную и опасную силу. Деградация же у Штатов самодисциплины повлекла за собой коррозию их мощи, результатом чего стало исчезновение страха перед ними как глобальным гегемоном. Причем если первоначально только несколько государств, включая Россию, позволяли себе это демонстрировать, то теперь процесс зашел так далеко, что стал обыденностью, а примеры "непослушания" даже со стороны зависимых сателлитов Вашингтона множатся на глазах.
Тут советы, даже самые разумные, грамотные и доходчивые, не помогут компенсировать нанесенный урон, потому что имеющееся экспертное знание — это одно, а вот способность его применить, то есть наличие необходимых навыков и ресурсов — совершенно иное. С последним у Вашингтона настолько явные проблемы, что американцы сталкиваются с трудностями уже на каждом шагу, что только усугубляет ситуацию и порождает весьма нелестные сравнения.
Почти одновременно с выходом статьи Гельцера офис президента Украины озвучил идею создания всемирного русскоязычного телеканала для "борьбы за умы" и противостояния "гибридной агрессии" России.
Виктория Сюмар
30 июля, 14:15
На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала
Как и публикация в американском журнале, формально задумка вполне грамотная. Вот только это ничуть не добавляет ей реалистичности и шансов на успешное воплощение, так как про Украину за последние годы все стало понятно. Анонсированная Киевом инициатива закономерно вызвала насмешливые комментарии из Москвы и была практически не замечена на Западе. В общем, вызвала ровно ту же реакцию, что и осмысленные предложения по российско-американским отношениям в Foreign Policy.
А когда внешнеполитическая сфера сверхдержавы порождает отклики, аналогичные тем, что поступают в адрес государства, которое успешно застолбило за собой статус failed state, можно уверенно сказать, что первой пора готовится ко все более серьезным вызовам.
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РоссияСШААвторы
Популярные комментарии
Судя по заголовку США снова развалились? Стоит читать? Или вновь заезженные тезисы о деградации США и величии России??
31 июля, 11:40
Ксюша Дорофеева
400006
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