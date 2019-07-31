"Унылый и позорный бой". Чем гордятся украинские националисты

Военнослужащие на церемонии перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Во Львовской области Украины торжественно перезахоронили останки бойцов дивизии СС "Галичина". Эсэсовцам, как национальным героям, воздали воинские почести, гробы покрыли государственными флагами, священник предсказал, что "бойцов за свободу" канонизируют как святых. Тем временем в Житомирской области анонсировали Всеукраинский молодежный фестиваль в честь пособника нацистов Тараса Боровца, участвовавшего в уничтожении евреев. Официальный Киев пока прославляет только такие воинские "подвиги".

Воины других национальностей

В церемонии перезахоронения, помимо официальных лиц, принимал участие почетный караул. Представители власти возложили к мемориалу цветы.

Львовская областная администрация попыталась обойти острые углы: распространенное в СМИ сообщение было составлено в максимально обтекаемых выражениях, 14-я гренадерская дивизия СС "Галичина" именовалась "Первой украинской". Противники "павших воинов" политкорректно не указывались. Не уточнялось, и кто были "воины других национальностей", погибшие вместе с украинцами в битве под Бродами.

Заместитель председателя Львовской обладминистрации Роман Филипп, выступая на церемонии, отметил, что дело погибших солдат СС живет. "Мы сегодня несем большую ответственность за продолжение этой национально-освободительной борьбы. И она продолжается не только за территорию, но и за украинский язык и веру", — провел он напрашивающиеся исторические параллели.

"Благочинный" Золочевского района так называемой Православной церкви Украины Василий Саган выразил мнение, что эсэсовцев рано или поздно канонизируют. "Будет момент, когда многих из этих героев церковь и Господь признает своим способом, в свое время. И не просто героями, но и святыми. Многие из них таковыми и являются", — обратился он к пастве на церемонии.

Причины поражения

Битва под Бродами, которую вспоминали украинские официальные лица, произошла в июле 1944-го. Наступающие части 1-го Украинского фронта окружили и разгромили 13-й корпус 4-й армии вермахта.

В котел попала и "Галичина". Прорваться не удалось. Офицеры (немцы — в "украинской" дивизии батальоном командовал только один украинец, Евгений Побигущий) бросили солдат на произвол судьбы и выбирались из окружения мелкими группами. В итоге спаслось лишь 500 "галичан". Комдив Фриц Фрайтаг объяснил разгром "низким качеством личного состава".

Фрайтаг, как и другие немецкие командиры, к украинским "боевым товарищам" относился как к подозрительным туземцам, которых лучше держать в страхе. Дисциплину укреплял расстрелами.

© Фото : Public domain Бойцы дивизии СС "Галичина" во время битвы за Броды. 1944 год © Фото : Public domain Бойцы дивизии СС "Галичина" во время битвы за Броды. 1944 год

Тропами Тараса Боровца

Перезахоронение "павших воинов" прошло бы по разряду официально-обязательных, если бы не возмущение избранного в Верховную раду от Днепропетровска члена партии "Слуга народа" Максима Бужанского. Он поинтересовался у министра обороны: "Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС государственным флагом Украины? Как вы оцениваете исполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии?"

Политик напомнил главе оборонного ведомства, что СС признана Нюрнбергским трибуналом преступной организацией. И пообещал направить официальный запрос, как только примет полномочия депутата Рады. Кроме того, он поинтересовался, почему армия нарушает законы своей же страны — ведь пропаганда нацизма запрещена. Причем тем же самым законом, в соответствии с которым "декоммунизируют" памятники Жукову. Однако на культ нацистов и их пособников на западе Украины этот закон никогда не распространялся.

На запрос представителя новой власти военное ведомство ответило, что в связи с перезахоронением "участников Второй мировой войны решением министра обороны Украины Степана Полторака назначена служебная проверка". "В случае выявления нарушений со стороны соответствующих должностных лиц законодательства руководящим составом Министерства обороны Украины будут приняты соответствующие решения", — отрапортовали чиновники.

А глава Украинского еврейского комитета Евгений Долинский сообщил, что власти планируют еще одно мероприятие памяти сторонников Третьего рейха. "В Украине произошла немыслимая и ранее невиданная в мире героизация нацистских коллаборантов и реабилитация военных преступников, — написал он в социальной сети. — В сентябре 2019 года в Олевске пройдет Всеукраинский патриотический фестиваль молодежи "Тропами Тараса Боровца". Мероприятие в честь нацистского коллаборанта и военного преступника финансирует Министерство молодежи и спорта". Считается, что Боровец причастен к уничтожению евреев, хотя украинские историки это отрицают.

Герои, злодеи и ценности

Кандидат исторических наук, бывший депутат Одесского горсовета Александр Васильев объясняет культ "героев СС" тем, что "никакого другого варианта украинской идентичности до сих пор нет". "Галичане дают цельную картину мира от "а" до "я", со своими героями, злодеями, историей и ценностями. Это как отель all inclusive — дешевле и легче принять уже готовое, чем думать самому. У украинского обывателя, который хочет быть лояльным, просто нет альтернатив", — считает собеседник РИА Новости.

К тому же, отмечает Васильев, украинские националисты смогли свести сложную и противоречивую историю к простым и понятным схемам. "На Западной Украине все эти "герои" постоянно друг с другом враждовали, — продолжает он. — Лидер УПА* Роман Шухевич конкурировал с дивизией "Галичина" за людей, ведь на самом деле желающих воевать за фюрера или за "незалежность" было немного. Но эти детали знают историки, а остальным преподносят уже готовый непротиворечивый рассказ — дескать, это все частности, главное — они борцы за Украину".

"У немецкого национал-социализма много поклонников даже в странах, воевавших с нацизмом. Эстетика и героические мифы этого движения привлекают людей, скажем так, с извращенными представлениями об истории. В этом плане нацисты впереди планеты всей", — добавляет специалист.

По словам военного историка Евгения Норина, создателям украинского националистического мифа приходится героизировать катастрофическую для "Галичины" битву под Бродами, потому что этот разгром — единственное полноценное сражение формирования. "Если публично гордиться тем, как солдаты "Галичины" подавляли восстание в Словакии и боролись с партизанами в Словении, это в ЕС не очень поймут. Прославлять "победы" в карательных операциях против населения европейских стран — не самая удачная идея. Кроме Бродов, отдельные части "Галичины" воевали под Збаражем и Тернополем весной 1944 года, но результат совсем уж жалкий. Броды взяты по той причине, что это хотя бы не самый позорный бой", — подчеркивает он.

"Почему это довольно унылое соединение так упорно героизируют — тут мне сложно залезть в головы украинским политикам, — говорит Норин. — Но обращу внимание, что "Галичина" — никакое не общеукраинское формирование. Дивизию набирали в западных областях республики. Как ОУН*, так и "Галичина" не пользовались популярностью за пределами запада Украины. В ней воевали деды именно западных украинцев".

Вопреки насаждаемым мифам, "портрет украинца — солдата Второй мировой — это в большинстве случаев не националист, не эсэсовец и даже не "хиви" (боец вспомогательных частей немецкой армии. — Прим. ред.), а солдат или офицер Красной армии", — заключает историк.