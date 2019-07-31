Денис Ефремов об освоении стратосферы, бомбах и стратошпионах

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" ведущий инженер Факультета космических исследований МГУ Денис Ефремов рассказывает о том, когда, а главное зачем человек покорит стратосферу, как оттуда в прошлом веке Япония пыталась разбомбить Америку и может ли такое повториться сегодня и зачем платить 200 000 рублей за запуск вещи в стратосферу. А также объясняет, кто и как может шпионить за нами из стратосферы и как стратостаты будут искать потерявшихся людей.
Спрашиваем Дениса Ефремова "Как вы это делаете?!" и узнаём:
1:30 Что такое стратосфера и зачем человеку там присутствовать
4:00 Как устроен стратостат и как получить согласование на его использование
5:20 Кому, кроме метеорологов, нужны данные с этих запусков
6:50 Зачем люди платят 200 000 рублей, чтобы отправить вещь в стратосферу, и для чего компании посылают туда газировки
11:30 Сколько стоит отправить человека в стратосферу
12:50 Можно ли шпионить из стратосферы
13:50 Как стратостат поможет искать потерявшихся людей
16:30 Как японцы использовали стратосферу для бомбардировки Америки и почему американцы решили это не афишировать
19:00 Кто и как может милитаризировать стратосферу
20:00 Почему российские стратостаты будут запускать из Швеции
25:40 Как стратосфера помогает путешественнику Фёдору Конюхову
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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