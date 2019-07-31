Он бросил успешную карьеру финансового директора, прошёл отбор в космонавты и сейчас работает над тем, чтобы отправлять людей в слои атмосферы, где уже не летают самолёты. Главный энтузиаст России в исследовании и освоении стратосферы Денис Ефремов рассказывает, зачем человечеству это нужно и какими рисками это может обернуться.

Денис Ефремов об освоении стратосферы, бомбах и стратошпионах

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Как вы это делаете?!

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" ведущий инженер Факультета космических исследований МГУ Денис Ефремов рассказывает о том, когда, а главное зачем человек покорит стратосферу, как оттуда в прошлом веке Япония пыталась разбомбить Америку и может ли такое повториться сегодня и зачем платить 200 000 рублей за запуск вещи в стратосферу. А также объясняет, кто и как может шпионить за нами из стратосферы и как стратостаты будут искать потерявшихся людей.

Спрашиваем Дениса Ефремова "Как вы это делаете?!" и узнаём:

1:30 Что такое стратосфера и зачем человеку там присутствовать

4:00 Как устроен стратостат и как получить согласование на его использование

5:20 Кому, кроме метеорологов, нужны данные с этих запусков

6:50 Зачем люди платят 200 000 рублей, чтобы отправить вещь в стратосферу, и для чего компании посылают туда газировки

11:30 Сколько стоит отправить человека в стратосферу

12:50 Можно ли шпионить из стратосферы

13:50 Как стратостат поможет искать потерявшихся людей

16:30 Как японцы использовали стратосферу для бомбардировки Америки и почему американцы решили это не афишировать

19:00 Кто и как может милитаризировать стратосферу

20:00 Почему российские стратостаты будут запускать из Швеции

25:40 Как стратосфера помогает путешественнику Фёдору Конюхову

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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