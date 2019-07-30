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РИА Новости

Немецкие дипломаты в Рамалле извинились за лайки под антисемитскими постами

Вчера, 23:57
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дипломатическое представительство ФРГ в палестинском Рамаллахе принесло извинения за свои "лайки", которые появлялись в Twitter под записями антисемитского характера.
Ранее таблоид Bild сообщал, что так называемые "лайки" германской дипмиссии в Рамаллахе появлялись в Twitter под такими публикациями, как видеозапись, на которой пожилые женщины бросаются на израильских солдат, или заявление пользователя сети о том, что Израиль "уважает только свои собственные религиозные праздники".
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"Мы приносим искренние извинения за проступок, совершенный посредством этого аккаунта. Германское представительство в Рамаллахе и федеральное министерство иностранных дел (Германии) приняли меры, чтобы обеспечить, что этот проступок не повторится в будущем", - говорится в Twitter диппредставительства ФРГ.
Bild информирует, что МИД Германии применил дисциплинарные меры в отношении главы германской дипмиссии в Рамаллахе Кристиана Клэджеса и еще одного дипломата, имя которого не называется. При этом внешнеполитическое ведомство не стало уточнять, о каких конкретно мерах идет речь.
"Работа на дипломатической службе требует особого внимания к уникальным отношениям, которые связывают Германию с Израилем, и к ответственности Германии за преступления холокоста", - цитирует издание МИД ФРГ.
В немецком МИД подчеркнули, что в ходе проведенного расследования были выявлены "существенные организационные недостатки в управлении аккаунтом". По словам представителя ведомства, к официальному аккаунту диппредставительства имели доступ в общей сложности 10 человек.
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