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РИА Новости

СМИ сообщили о нападении корсиканца на яхту, где якобы отдыхали россияне

Вчера, 23:49
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Корсиканец, вооруженный ножом, во вторник напал на яхту, на которой якобы отдыхал российский предприниматель с семьей, передает издание Corse Matin.
Инцидент произошел около 07:30 утра (08:30 мск) примерно в двух километрах от порта Таверна. По информации издания, на борту яхты находился россиянин, являющийся главой предприятия в транспортной сфере, имя которого не называется, а также его семья. Всего на лодке было шесть пассажиров и семь членов экипажа, не являющихся россиянами.
"По нашей информации, этот человек, житель региона, добрался до яхты вплавь, взобрался на борт и вел себя агрессивно. Свидетели сообщили, что он махал ножом, однако прокуратура Бастии этого не подтверждает", - сообщает портал.
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Отмечается, что два члена экипажа нейтрализовали нападавшего, связав его до прибытия полиции. Впоследствии мужчина, получивший травмы, был доставлен в больницу Бастии.
Издание сообщает, что жандармы опрашивают отдыхавших на яхте, "однако процесс требует времени из-за языкового барьера". По информации местной прокуратуры, подтверждений тому, что происшествие могло носить террористический характер, нет, а мотивы нападавшего пока устанавливаются.
Вместе с тем сообщается, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за нарушений ПДД, а также нарушал закон в части обращения с наркотическими препаратами.
В посольстве РФ в Париже РИА Новости сообщили, что не получали обращений в связи с происшествием.
"К нам никто не обращался", - сказали в дипломатическом представительстве.
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