ИРИ составил список российских приложений для предустановки на смартфоны

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Институт развития интернета (ИРИ) нашел российские альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в девяти из 12 категорий, этот перечень будет направлен в Минкомсвязь и Аналитический центр при правительстве РФ, говорится в сообщении ИРИ.

В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на замглавы ФАС Анатолия Голомолзина писала, что ведомство с учетом поправок Минкомсвязи подготовило новую версию законопроекта по предустановке российского софта на смартфоны, планшеты и компьютеры, согласно которой выбор ПО фактически должен оставаться за потребителями. К типам предустановленного ПО могут относиться поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и соцсети. При этом порядок установки, перечень типов ПО и абонентских устройств для установки, а также дополнительные требования к ним будет определять правительство. Итоговый проект в правительство внесет Минкомсвязь. Он будет обсуждаться на совещании в Аналитическом центре при правительстве 31 июля.

"Эксперты ИРИ представили список альтернатив иностранным продуктам, которые могут войти в реестр обязательных отечественных мобильных приложений. Обзор произведен с целью анализа готовности российского рынка отреагировать на предложение об обязательной предустановке отечественных разработок на мобильные устройства, продаваемые в стране", - говорится в сообщении ИРИ.

В нем уточняется, что для оценки использовались комплексные критерии, включая заявленную функциональность сервисов, востребованность у пользователей, их актуальность для потребителя. Анализ проводился по направлениям: браузер/поиск, электронная почта/web-сервис, облачное хранилище, карты, социальные сети, средства видеохостинги, офисные редакторы, мессенджеры и др.

Так, к примеру, в категории "браузер/поиск" ИРИ указывает российские "Яндекс", "Спутник", "Рамблер"; в категории "мессенджер" - ICQ, "ТамТам", "Диалог"; "платежи" - Mir.Pay; "редакторы документов" - "Мой офис"; "соцсети" - "Вконтакте" и "Одноклассники"; "антивирусы" - Kaspersky и Dr.Web.

"Пользователи должны получить право выбора, проголосовать за удобное для себя приложение вне монополии глобальных корпораций. Российские разработчики добились высокого уровня своей продукции, ее конкурентоспособности с глобальными игроками. Учитывая имеющуюся открытость рынка, лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. В сравнении с иностранными аналогами они выигрывают за счет оптимизации и объема дополнительных настроек. А услуги российской геолокации объективно точнее", – приводятся в сообщении слова гендиректора ИРИ Сергея Петрова.