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РИА Новости

Трамп направил спецпредставителя по заложникам на суд A$AP Rocky в Швеции

Вчера, 23:37
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© AP Photo / Evan AgostiniРэпер A$AP Rocky
Рэпер A$AP Rocky
© AP Photo / Evan Agostini
СТОКГОЛЬМ, 30 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам освобождения заложников Роберт О"Брайен присутствовал во вторник на первом судебном заседании по делу рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), задержанного из-за драки, сообщает издание Aftonbladet.
"Я присутствовал на сегодняшнем судебном заседании и я буду присутствовать на следующих двух (назначенных на 1 и 2 августа - ред.), но предпочтительнее было бы вернуться в США раньше, с тремя джентльменами (Майерсом и двумя его друзьями - ред.)", - заявил О"Брайен изданию. В свою очередь, представитель посольства США в Швеции Рут Ньюман (Ruth Newman) объяснила присутствие О"Брайена в Стокгольме заботой о судьбе гражданина США.
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26 июля, 01:27
Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
Драка с участием A$AP Rocky, произошла в Стокгольме 30 июня. Инцидент попал на видео, часть записи была опубликована в официальном аккаунте рэпера в Instagram. Позднее музыкант был арестован, ему предъявили официальные обвинения. За Майерса по просьбе коллег-музыкантов вступился президент США. После телефонного разговора с премьером Швеции Стефаном Лёвеном он написал в Twitter, что разочарован неспособностью того содействовать освобождению исполнителя. Лёвен в свою очередь заявил, что как премьер-министр не имеет права влиять на решения, принимаемые судебной системой Швеции.
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Стокгольм (город)СШАВ мире
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