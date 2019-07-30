Трамп направил спецпредставителя по заложникам на суд A$AP Rocky в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 30 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам освобождения заложников Роберт О"Брайен присутствовал во вторник на первом судебном заседании по делу рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), задержанного из-за драки, сообщает издание Aftonbladet.
"Я присутствовал на сегодняшнем судебном заседании и я буду присутствовать на следующих двух (назначенных на 1 и 2 августа - ред.), но предпочтительнее было бы вернуться в США раньше, с тремя джентльменами (Майерсом и двумя его друзьями - ред.)", - заявил О"Брайен изданию. В свою очередь, представитель посольства США в Швеции Рут Ньюман (Ruth Newman) объяснила присутствие О"Брайена в Стокгольме заботой о судьбе гражданина США.
Драка с участием A$AP Rocky, произошла в Стокгольме 30 июня. Инцидент попал на видео, часть записи была опубликована в официальном аккаунте рэпера в Instagram. Позднее музыкант был арестован, ему предъявили официальные обвинения. За Майерса по просьбе коллег-музыкантов вступился президент США. После телефонного разговора с премьером Швеции Стефаном Лёвеном он написал в Twitter, что разочарован неспособностью того содействовать освобождению исполнителя. Лёвен в свою очередь заявил, что как премьер-министр не имеет права влиять на решения, принимаемые судебной системой Швеции.