Трамп направил спецпредставителя по заложникам на суд A$AP Rocky в Швеции

"Я присутствовал на сегодняшнем судебном заседании и я буду присутствовать на следующих двух (назначенных на 1 и 2 августа - ред.), но предпочтительнее было бы вернуться в США раньше, с тремя джентльменами (Майерсом и двумя его друзьями - ред.)", - заявил О"Брайен изданию. В свою очередь, представитель посольства США в Швеции Рут Ньюман (Ruth Newman) объяснила присутствие О"Брайена в Стокгольме заботой о судьбе гражданина США.