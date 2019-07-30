Более половины американцев не хотят импичмента Трампа, показал опрос

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более половины американских избирателей не хотят импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса, который провел Квиннипэкский университет.
Согласно результатам исследования, 60% американских избирателей считают, что конгресс не должен инициировать процедуру импичмента против Трампа. В поддержку импичмента высказались многие опрошенные демократы (61%) и темнокожие избиратели (66%).
В исследовании отмечается, что 51% избирателей считает Трампа расистом. Среди темнокожего и латиноамериканского населения эту точку зрения поддержали 80% и 55% соответственно. Половина (50%) белых избирателей, напротив, не считает президента расистом.
Кроме того, более 70% американских избирателей "крайне" или "в определенной степени" озабочены, что иностранное правительство может попытаться вмешаться в выборы 2020 года.
Опрос проводился с 25 по 28 июля. В нем приняли участие 1306 американских избирателей. Возможная статистическая погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
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