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РИА Новости

Жители Саратовской области купили почти 24 тысячи цифровых ТВ-приставок

Вчера, 23:30
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
САРАТОВ, 30 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жители Саратовской области с апреля купили почти 24 тысячи ТВ-приставок, которые позволяют принимать цифровое эфирное телевидение на аналоговых телевизорах, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
Переход с аналогового на цифровое телевещание
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"С апреля 2019 года жители региона приобрели 23,8 тысячи приставок для приема цифрового наземного эфирного телерадиовещания, из них более 4,8 тысячи – в отделениях "Почты России". Кроме того, в магазинах области было куплено почти 6,7 тысячи современных телевизоров с функцией приема сигнала стандарта DVB-T2", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, абонентам кабельного или спутникового телевидения никакого дополнительного специального оборудования приобретать не нужно, поскольку они уже смотрят цифровое ТВ.
Ранее Комаров сообщал, что в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без абонентской платы.
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Переход на цифровое телевидениеСаратовская областьОбщество
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