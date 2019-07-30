Жители Саратовской области купили почти 24 тысячи цифровых ТВ-приставок

САРАТОВ, 30 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жители Саратовской области с апреля купили почти 24 тысячи ТВ-приставок, которые позволяют принимать цифровое эфирное телевидение на аналоговых телевизорах, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

"С апреля 2019 года жители региона приобрели 23,8 тысячи приставок для приема цифрового наземного эфирного телерадиовещания, из них более 4,8 тысячи – в отделениях "Почты России". Кроме того, в магазинах области было куплено почти 6,7 тысячи современных телевизоров с функцией приема сигнала стандарта DVB-T2", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, абонентам кабельного или спутникового телевидения никакого дополнительного специального оборудования приобретать не нужно, поскольку они уже смотрят цифровое ТВ.