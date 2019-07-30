СМИ сообщили о пяти погибших при взрыве в Пакистане

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на рынке в пакистанском городе Кветта возросло до пяти человек, еще 34 получили ранения, сообщает местный телеканал Dunya News.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 12 раненых.
Как сообщается, по меньшей мере пять человек, включая полицейского, погибли в результате взрыва. Еще 34 человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.
Целью взрыва, предположительно, была полицейская машина. В результате были повреждены мотоциклы, автомобили и близлежащие магазины. Полицейский фургон был полностью уничтожен.