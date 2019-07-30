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РИА Новости

СМИ сообщили о пяти погибших при взрыве в Пакистане

Вчера, 22:41
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на рынке в пакистанском городе Кветта возросло до пяти человек, еще 34 получили ранения, сообщает местный телеканал Dunya News.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 12 раненых.
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28 июля, 11:15
При взрыве в Афганистане погибли не менее четырех полицейских
Как сообщается, по меньшей мере пять человек, включая полицейского, погибли в результате взрыва. Еще 34 человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.
Целью взрыва, предположительно, была полицейская машина. В результате были повреждены мотоциклы, автомобили и близлежащие магазины. Полицейский фургон был полностью уничтожен.
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ПакистанКветтаВ мире
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