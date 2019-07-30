Саратовская полиция завела дело на подростка, осквернившего Вечный огонь

Ранее прокуратура области сообщила, что, по предварительным данным, в понедельник двое местных подростков и один из подмосковного города Коломны, будучи пьяными, сожгли на Вечном огне в Марксе венки, лежавшие у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и разбили три плитки. В паблике в соцсети в "ВКонтакте" публиковалось видео, на котором запечатлено, как один из троих подростков справил нужду, не сходя с мемориала. В главке МВД уточнили, что установлены все трое 16-летних подростков.