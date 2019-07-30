Саратовская полиция завела дело на подростка, осквернившего Вечный огонь

САРАТОВ, 30 июл – РИА Новости. Полиция в городе Маркс Саратовской области возбудила уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в осквернении мемориала "Вечный огонь", сообщила во вторник пресс-служба областного главка МВД.
Ранее прокуратура области сообщила, что, по предварительным данным, в понедельник двое местных подростков и один из подмосковного города Коломны, будучи пьяными, сожгли на Вечном огне в Марксе венки, лежавшие у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и разбили три плитки. В паблике в соцсети в "ВКонтакте" публиковалось видео, на котором запечатлено, как один из троих подростков справил нужду, не сходя с мемориала. В главке МВД уточнили, что установлены все трое 16-летних подростков.
4 апреля, 10:47В Бурятии задержали подростков, осквернивших 89 могил
"По факту осквернения мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в городе Маркс... в отношении одного из молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения, совершенное в отношении скульптурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом", - говорится в сообщении.
Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.