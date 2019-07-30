Бойко призвал привязать пенсию депутатов Рады к средней по Украине

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Пенсия депутатов Украины должна быть привязана к средней по стране, считает лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
"Пенсия депутатов и топ-чиновников должна быть привязана к средней пенсии по стране - это наша принципиальная позиция. Когда пенсия министра будет равна двум средним пенсиям, тогда он будет реально бороться за достойный уровень жизни для всех пенсионеров. Только так мы установим социальную справедливость", - написал Бойко на своей странице в Facebook.
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Закон о пенсионной реформе вступил в силу на Украине 11 октября 2017 года. Пенсионная реформа не предполагает повышение пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также в соответствии с законом был проведен перерасчет пенсий для 9 миллионов человек.
По данным минсоцполитики, в результате пересчета размер средней пенсии увеличился приблизительно на 600 гривен (около 22 долларов) - до 2,4 тысячи гривен.