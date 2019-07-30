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РИА Новости

Более 200 гектаров леса сгорели на юге Франции, сообщили СМИ

Вчера, 22:09
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© AFP 2019 / Boris HorvatВертолет во время тушения лесного пожара на юге Франции
Вертолет во время тушения лесного пожара на юге Франции
© AFP 2019 / Boris Horvat
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 250 гектаров леса сгорели, 170 человек эвакуированы в результате сильного пожара, который начался во вторник во французском южном департаменте Гар, сообщает газета Provence.
На прошлой неделе столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей - в четверг абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.
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Как сообщается, пожар начался в коммуне Женерак после полудня. На месте работают 300 пожарных, 90 транспортных средств и семь пожарных самолетов. По данным газеты, 170 человек эвакуированы. Дым от пожара виднеется за 30 километров от очага возгорания.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Франции, в департаменте Вар, в понедельник начался лесной пожар. В большинстве департаментов страны был объявлен повышенный или наивысший уровень предупреждения в связи с неблагоприятными погодными условиями из-за высоких температур.
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